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7 июля, 21:17

Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина

Обложка © Telegram / БК медиа (ex-«Бюллетень кинопрокатчика»)

Обложка © Telegram / БК медиа (ex-«Бюллетень кинопрокатчика»)

Студия «Мастерская Павла Лунгина» и компания «Кинопрайм» анонсировали психологический триллер «Лермонтов». Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) получит главную роль и сыграет Михаила Лермонтова. Создатели рассказали об этом на питчинге проекта в Фонде Кино.

«Молодой, амбициозный, влюблённый поэт и офицер, затем — звезда светских салонов Петербурга, в финале — храбрый воин, предводитель «отчаянной сотни» на Кавказе», — указали в описании проекта.

Съёмочный процесс стартует в октябре. Бюджет картины составит 600 миллионов рублей. Ранее проект уже получил 150 миллионов рублей из государственного бюджета.

События картины развернутся в 1837 году. По сюжету Михаил Лермонтов задумывает жениться на Екатерине Сушковой, но слышит отказ. Кроме того, поэт не успевает познакомиться с Александром Пушкиным и прочесть ему свои стихи, потому что тот погибает на дуэли.

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Ранее байопик «Майкл» о Майкле Джексоне стал самым кассовым фильмом студии Lionsgate за всю историю. Картина собрала около 898 млн долларов в мировом прокате. Фильм вышел в апреле 2026 года и сразу показал рекордный результат для музыкального байопика. В первый уикенд лента заработала более 217 млн долларов по всему миру. В эту сумму вошли 97 млн долларов из США и Канады.

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Лия Мурадьян
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