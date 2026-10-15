Балабанов заманил в гости и встретил с камерой: Бутусов рассказал о съёмках «Брата»

Режиссёр Алексей Балабанов начал снимать одну из самых известных сцен фильма «Брат» ещё до того, как Вячеслав Бутусов понял, что оказался перед камерой. Об этой хитрости своего давнего друга лидер группы «Наутилус Помпилиус» рассказал в интервью ИС «Вести».

По словам музыканта, Балабанов пригласил его в квартиру на Васильевском острове, где они часто встречались. Бутусов рассчитывал сначала поговорить с режиссёром и обсудить предстоящую работу, однако всё произошло иначе.

«Я приезжаю, звоню в дверь, дверь открывается, и на меня смотрит камера. То есть он как настоящий интуит, профессионал просто перехитрил меня стратегически. Он неожиданно это всё сделал, а потом мы, конечно, уже обыграли эту сцену по сценарию», — вспомнил артист.

Кадр из фильма © «Брат» (1997), режиссёр/сценарист Алексей Балабанов

Бутусов признался, что изначально сомневался в своих актёрских способностях и пытался отговорить Балабанова от этой затеи. Однако режиссёру требовалась известная личность, а другие культовые музыканты, которых также собирались пригласить в картину, не все согласились участвовать. В итоге исполнитель решил поддержать старого друга, с которым был знаком ещё со студенческих лет.

«Я Алексею объяснял, что артист из меня никакой и прочее. Но ему нужна была медийная персона», — рассказал Бутусов.

При этом самой трудной частью работы для него оказалась вовсе не игра перед камерой. По словам музыканта, на съёмочной площадке приходилось часами ждать, пока специалисты выставят освещение. Иногда подготовка света затягивалась на восемь часов.

В картине Бутусов сыграл самого себя. По сюжету Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова — младшего обожает группу «Наутилус Помпилиус» и посещает её концерт вместе со своей возлюбленной. Позднее музыкант приходит на день рождения к другу, но ошибается квартирой и оказывается на пороге помещения, где главный герой вместе с бандитами удерживает заложников. Данила узнаёт своего кумира и позволяет ему уйти.

Музыка «Наутилуса» стала неотъемлемой частью фильма: из 13 звучащих в нём композиций 11 принадлежат коллективу Бутусова. Позднее песни артиста появились и в продолжении истории — «Брате-2». В частности, в картине прозвучали «Гибралтар-Лабрадор» и «Прощальное письмо». 15 октября Вячеславу Бутусову исполнилось 65 лет.

Прежде чем стать одним из самых известных российских рок-музыкантов, Вячеслав Бутусов получил архитектурное образование и участвовал в проектировании станций Свердловского метрополитена. Как рассказывал Life.ru в материале к 65-летию артиста, несколько лет он совмещал работу в проектном институте с музыкальной деятельностью. Сейчас исполнитель выступает с группой «Орден Славы» и готовит юбилейный концерт в Москве, запланированный на 22 ноября.