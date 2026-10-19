Магнитные бури 19–21 октября: «На Солнце что-то тлеет». Опасные пятна встревожили учёных: когда ждать удара? Оглавление Что происходит на Солнце Прогноз магнитных бурь на 19, 20 и 21 октября 2026 года Будет ли магнитная буря сегодня: когда ждать самых сильных возмущений Магнитная буря: что делать метеозависимым Солнце заставляет следить за космической погодой: после недавних штормов внимание учёных привлекла группа опасных солнечных пятен. Закончилась ли передышка и чего ждать 19, 20 и 21 октября? Life.ru разбирает свежий прогноз магнитных бурь по данным ИКИ РАН. Магнитная буря сегодня, 19 октября, и прогноз ИКИ РАН с графиками на три дня с 19 по 21 октября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После сильной недавней магнитной бури, которая добралась почти до уровня G2, предупреждения от учёных ИКИ РАН о новой солнечной активности звучат тревожно. Только мы выдохнули и перестали мучиться головными болями, как на поверхности звезды обнаружилась область, от которой можно ждать мощных вспышек. Чем это обернётся для Земли? Давайте выясним, начнётся ли магнитная буря сегодня, придётся ли следить за обстановкой ночью и насколько напряжённой окажется середина недели. Разбираем свежие графики ИКИ РАН и прогноз магнитных бурь на 19, 20 и 21 октября.

Что происходит на Солнце

Что происходит на Солнце и будет ли магнитная буря сегодня? График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Недавно Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН выделила группу пятен № 4551. Ей присвоили магнитную категорию Beta-Gamma-Delta, которую специалисты связали с высоким риском сильных вспышек. На момент публикации область находилась напротив Земли, поэтому возможные выбросы представляли особый интерес.

«На Солнце что-то тлеет, чего не хватает для сильных взрывов, но достаточно, чтобы поддерживать довольно заметный и даже возрастающий темп вспышек», — так учёные описывали ситуацию перед выходными. Однако предупреждение о потенциале активной области ещё не означает, что мощный взрыв уже произошёл.

По данным за 18 октября, за сутки зарегистрировали пять вспышек класса C. Самая сильная достигла C3.7, её максимум пришёлся на 09:44 мск. Событий классов M и X в этом списке нет. К 11:41 мск 19 октября на сайте лаборатории были указаны ещё три вспышки класса C, самая мощная из них достигла C2.1. Дальнейшую геомагнитную обстановку оцениваем по отдельному прогнозу.

Прогноз магнитных бурь на 19, 20 и 21 октября 2026 года

Официальный прогноз магнитных бурь на 19, 20 и 21 окября 2026 года. График © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Будет ли магнитная буря сегодня, 19 октября? Во второй половине понедельника геомагнитная активность начнёт усиливаться. С 12:00 до 15:00 мск прогнозируется Kp около 2,7, с 15:00 до 18:00 показатель поднимется до трёх, а с 18:00 до 21:00 приблизится к 3,7. Самый напряжённый интервал ожидается с 21:00 до полуночи: Kp достигнет 4,6. На графике это жёлтый столбец, соответствующий возбуждённой магнитосфере. Округлять его до пяти и объявлять магнитную бурю G1 нельзя: буревой порог начинается с Kp 5. При этом вероятность магнитной бури 19 октября составляет 51%. На возбуждённое состояние магнитосферы приходится 35%, на спокойное только 14%.

Будет ли магнитная буря в Москве 20 октября? Во вторник ночные возмущения сохранятся. С 00:00 до 06:00 мск индекс Kp будет держаться около 4,3. Затем последует второй подъём: с 06:00 до 09:00 ожидается Kp 4,6, как и поздним вечером понедельника. После 09:00 расчёт показывает постепенное ослабление. До полудня Kp составит примерно 3,7, затем с 12:00 до 21:00 будет удерживаться около трёх. В конце суток возможен небольшой рост до Kp 3,3. Красных столбцов, соответствующих магнитной буре, на графике вторника нет. Вероятность магнитной бури вновь составляет 51%, но остальные доли меняются: возбуждённому состоянию отводится 30%, спокойному 19%. Таким образом, риск магнитной бури 20 октября 2026 года сохраняется на уровне понедельника, а самый заметный подъём Kp приходится на раннее утро.

Будет ли магнитная буря сегодня? График вероятности от ИКИ РАН © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Будет ли магнитная буря 21 октября? В среду графики ИКИ РАН показывают более спокойный сценарий. В течение суток Kp будет меняться примерно от двух до 3,7. Наиболее высокие значения ожидаются с 00:00 до 03:00 и с 06:00 до 09:00 мск. В обоих интервалах индекс составит около 3,7. Днём активность снизится: с 12:00 прогнозируется около 2,7, с 15:00 около 2,3, а с 18:00 до 21:00 примерно два. Поздним вечером показатель снова поднимется до 3,3, но все столбцы среды останутся зелёными. Вероятность магнитной бури 21 октября уменьшится до 31%. На возбуждённое состояние приходится 40%, на спокойное 29%. Риск магнитной бури сохраняется, но не такой высокий.

Будет ли магнитная буря сегодня: когда ждать самых сильных возмущений

По текущему расчёту учёных ИКИ РАН самый напряжённый отрезок начнётся в 21:00 мск 19 октября и продлится до 09:00 мск 20 октября. Внутри него выделяются два пика: поздний вечер понедельника и раннее утро вторника, когда Kp приблизится к 4,6. После этого ожидается ослабление, а 21 октября основной график останется в зелёной зоне.

Магнитная буря: что делать метеозависимым

Life.ru напоминает: при головной боли стоит обратить внимание на сон, питание, воду и нагрузку. Эти меры помогают уменьшить распространённые провоцирующие факторы, но не являются специальной защитой от магнитной бури. Сохраняйте привычный режим сна. Не пытайтесь компенсировать недомогание чрезмерно долгим сном: он тоже может усиливать головную боль.

Не пытайтесь компенсировать недомогание чрезмерно долгим сном: он тоже может усиливать головную боль. Не пропускайте еду и пейте воду в течение дня. Голод и обезвоживание могут провоцировать боль независимо от космической погоды. Соблюдайте ограничения жидкости, если их назначил врач.

Голод и обезвоживание могут провоцировать боль независимо от космической погоды. Соблюдайте ограничения жидкости, если их назначил врач. Давайте глазам отдых. При головной боли сделайте перерыв в работе за экраном и постарайтесь расслабиться.

При головной боли сделайте перерыв в работе за экраном и постарайтесь расслабиться. Откажитесь от алкоголя. Он способен провоцировать или усиливать головную боль.

Повторяющиеся или усиливающиеся боли стоит обсудить с врачом. Если боль возникла внезапно и необычайно сильна, сопровождается слабостью в теле или нарушением речи, нужна экстренная помощь. Такие симптомы нельзя списывать на магнитную бурю. А чтобы заранее отметить для себя другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь октябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова