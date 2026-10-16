Двуличная осень: Синоптик предупредил о погодных качелях в Московском регионе

В Подмосковье на выходных воздух местами прогреется до +19 градусов, но уже в начале следующей недели заметно похолодает, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, тёплая погода надолго не задержится.

В субботу, 17 октября, в Москве ожидается +15…+17 градусов, а в отдельных районах области — до +19. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В воскресенье столицу ждут +14…+16 градусов, Подмосковье — +12…+17. Местами в области возможен небольшой дождь.

В понедельник, 19 октября, дневная температура в столичном регионе снизится до +6…+11 градусов. Ночью прогнозируется +3…+8, местами возможен туман. Во вторник, 20 октября, ночью в Подмосковье температура приблизится к нулю. Днём сохранится +6…+11 градусов, уточнил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».