Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер: что стало с друзьями Пушкина после лицея

19 октября 1811 года в Царском Селе открылся Императорский лицей, и в 2026-м ему исполняется 215 лет. По новому стилю дата выпадает на 31 октября, но лицеисты и пушкинисты всегда отмечали именно 19-е. К годовщине Всероссийский музей Пушкина открывает в Музее-лицее специальную выставку. Первый выпуск прославился благодаря Пушкину, но рядом с ним учились люди с не менее удивительной судьбой. Мы вспомнили, как сложилась жизнь его самых близких друзей: Пущина, Дельвига и Кюхельбекера.

Пущин: из гвардейцев в судьи

Иван Пущин: путь от гвардейца до судьи. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Иван Пущин жил в лицее в соседней с Пушкиным комнате, и друзья разговаривали по ночам через тонкую перегородку. После выпуска Пущин служил в гвардейской конной артиллерии, но в 1823 году оставил военную службу, перешёл в Петербургскую уголовную палату, а затем стал судьёй Московского надворного суда. Для дворянина такой шаг выглядел почти скандалом: судейские должности считались низкими. Пущин хотел доказать, что и там можно служить честно. Параллельно он состоял в тайных обществах будущих декабристов.

Пущин в Михайловском, на Сенатской площади и в Сибири. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

11 января 1825 года Иван Пущин первым из друзей приехал к опальному Пушкину в Михайловское и привёз ему рукопись «Горя от ума». В декабре того же года он вышел на Сенатскую площадь, получил смертный приговор, но казнь заменили каторгой. В Читинском остроге Пущину передали послание Пушкина «Мой первый друг, мой друг бесценный». Амнистию он получил лишь в 1856 году, женился на вдове декабриста Наталье Фонвизиной и успел написать «Записки о Пушкине». Иван Пущин умер в 1859 году в подмосковном имении жены.

Дельвиг: ленивый барон с лирой

Антон Дельвиг: лицейский гимн и романс «Соловей». Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Антона Дельвига Пушкин называл «сыном лени вдохновенным», а учителя жаловались на его рассеянность. Очки воспитанникам носить запрещали, и, по лицейской байке, близорукий Дельвиг видел всех женщин красавицами. Именно Дельвиг сочинил «Прощальную песнь», которая стала лицейским гимном, а его «Русскую песню» Алябьев превратил в романс «Соловей». Стихи Дельвига ушли в народ так же, как век спустя ушли в песни четверостишия Есенина, которые поют даже те, кто не помнит автора.

«Литературная газета» Дельвига и его ранняя смерть. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

С 1825 года Антон Дельвиг издавал альманах «Северные цветы», где печатались Пушкин, Баратынский и Жуковский. В 1830-м он вместе с Пушкиным и Вяземским начал выпускать «Литературную газету». Осенью того же года издание приостановили из-за стихов о жертвах Июльской революции во Франции. Шеф жандармов Бенкендорф вызвал Дельвига к себе, накричал и пригрозил Сибирью ему и его друзьям. Барон слёг и 14 января 1831 года умер в 32 года. Пушкин тяжело пережил эту потерю близкого друга.

Кюхельбекер: нескладный Кюхля

Вильгельм Кюхельбекер: прозвище Кюхля и дуэль с Пушкиным. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Вильгельм Кюхельбекер был долговязым, глуховатым после детской болезни и очень вспыльчивым. Над ним подшучивали все, и Пушкин тоже: после одной эпиграммы со словом «кюхельбекерно» обиженный Кюхля в 1819 году вызвал друга на дуэль. Пушкин, по воспоминаниям однокашников, крикнул секунданту Дельвигу встать на его место, «здесь безопаснее», и дело закончилось миром. После лицея Кюхельбекер читал в Париже лекции о русской литературе, служил на Кавказе при Ермолове и издавал альманах «Мнемозина».

Кюхельбекер на Сенатской площади и встреча с Пушкиным в 1827 году. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

14 декабря 1825 года Вильгельм Кюхельбекер вышел на Сенатскую площадь с пистолетом и пытался выстрелить в великого князя Михаила Павловича, но оружие дало осечку. Он бежал, был схвачен в Варшаве и приговорён к смертной казни, которую заменили пятнадцатью годами одиночного заключения и ссылкой. В октябре 1827 года Пушкин случайно встретил друга на почтовой станции Залазы, когда того перевозили между крепостями. Друзья бросились обниматься, но фельдъегерь развёл их и не дал даже передать арестанту денег.

Кюхельбекер в сибирской ссылке. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

С 1836 года Кюхельбекер жил на поселении в Сибири: в Баргузине, Акше, Кургане. Там он женился на дочери местного почтмейстера и писал поэмы и драмы, хотя печатать их было почти нельзя. К концу жизни поэт ослеп и 11 августа 1846 года умер от чахотки в Тобольске. Ящик с его рукописями сохранил Пущин и переправил сестре поэта. Лицейская дружба сохранялась и через тысячи вёрст, а личные записи порой живут дольше авторов, как сказка о Винни-Пухе, которую драматург Милн наспех записал для сына.

Канцлер, адмирал и лицейские годовщины

Горчаков, Матюшкин и традиция лицейских годовщин. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Судьбы других однокашников сложились счастливее. Александр Горчаков стал министром иностранных дел и канцлером империи и пережил всех товарищей по первому выпуску. Фёдор Матюшкин, которого Пушкин называл «чужих небес любовником беспокойным», ходил в кругосветку и исследовал северное побережье Сибири, а дослужился до адмирала. В его молодости у каждой морской державы был свой нулевой меридиан, и лишь в 1884 году мир договорился считать долготу от Гринвича.

Каждый год 19 октября выпускники собирались вместе, а Пушкин посвящал годовщинам стихи, и они стали гимном дружбы. Строку «Друзья мои, прекрасен наш союз!» знают даже те, кто давно забыл школьную программу. Одни прошли каторгу и ссылку, другие сделали блестящую карьеру, но связь не оборвалась. Их портреты висят в музее рядом с пушкинским. Интересно, узнали бы мы их в толпе? Life.ru уже представил, как выглядели бы сегодня Цезарь, Иван Грозный и другие исторические личности.