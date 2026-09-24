Народные приметы для дома: что притягивает удачу, а что — неприятности Оглавление Приметы на удачу и достаток в доме Плохие приметы для дома — чего лучше избегать Деньги в доме: приметы на достаток Переезд и новый дом: приметы Самые главные приметы — разбитое зеркало, веник, соль и комнатные цветы FAQ — ответы на частые вопросы Народные приметы для дома: что привлекает удачу и достаток, а что — неприятности. Разбираем главные бытовые суеверия — в материале Life.ru. Народные приметы для дома: что притягивает удачу, а что — неприятности. Обложка © ChatGPT

Испокон веков люди верили, что дом — это место силы, которое может приносить удачу, достаток и покой, а может — и притягивать неприятности. Отсюда и множество бытовых примет: одни советуют, как привлечь счастье, другие предупреждают, чего лучше избегать. Приметы не являются научным фактом, но они отражают многовековой опыт наблюдений за бытом: кто-то относится к ним как к забавному фольклору, а кто-то — как к руководству к действию. В этом материале мы разберём с Life.ru главные народные приметы для дома.

Приметы на удачу и достаток в доме

Приметы на удачу и достаток в доме. Что делать, чтобы привлечь в дом счастье. Фото © ChatGPT

Чтобы в доме водились удача и деньги, наши предки советовали держать веник метлой вверх — считалось, что так он «заметает» богатство в дом, а не выметает его. А под дверью или в углу часто клали монетку — символ неиссякаемого достатка. Интересно, что многие такие обычаи имеют-таки рациональное зерно: например, чистота и порядок действительно создают ощущение уюта и спокойствия, что притягивает позитив.

Вот ещё несколько добрых примет:

Подкова над входной дверью — если повесить её рожками вверх, она «собирает» удачу.

Хлеб и соль на столе — символ гостеприимства и благополучия.

Кошка в доме — особенно трёхцветная: она считается талисманом удачи.

Денежное дерево (толстянка) — популярное растение, которое, по поверьям, приносит доход.

Красный угол — место для икон или семейных реликвий, символизирует защиту.

Важно отметить: не стоит превращать дом в музей суеверий. Достаточно нескольких символических предметов, которые вам приятны. Главное — атмосфера любви и заботы.

Плохие приметы для дома — чего лучше избегать

Во-первых, свистеть в доме — верная примета к безденежью. Считается, что свист «выдувает» деньги. Во-вторых, рассыпать соль — к ссоре. Если это случилось, нужно насыпать щепотку на язык или бросить через левое плечо, чтобы нейтрализовать негатив. В-третьих, разбитое зеркало — одно из самых сильных плохих предзнаменований, сулящее семь лет несчастий (но мы знаем секрет, как смягчить последствия ).

Кроме того, избегайте:

Выносить мусор вечером — считалось, что вместе с ним уходит достаток.

Мести пол после заката — можно «вымести» удачу.

Хранить веник метлой вниз — это выметает деньги из дома.

Оставлять на ночь грязную посуду — к ссорам и усталости.

Сидеть на пороге — порог считается границей между мирами, и сидеть на нём нежелательно.

Здороваться через порог — к разладу с человеком.

Конечно, многие из этих запретов связаны с простой бытовой логикой: вечером мусор не вынесешь — оставишь до утра, а грязная посуда привлекает насекомых. Но народная традиция наделила их символическим смыслом.

Деньги в доме: приметы на достаток

Здесь есть несколько простых обычаев. Например, положить монету под скатерть на обеденном столе — чтобы деньги водились. Или хранить в кошельке крупную купюру, которую нельзя тратить, — она «притягивает» другие деньги. Также не рекомендуется давать в долг вечером — считается, что деньги уходят из дома навсегда. А вот считать деньги по вечерам — наоборот, к их приумножению (но только если считать их при свече, а не при электрическом свете — это уже более редкая примета).

Интересно, что многие денежные приметы связаны с символикой красного цвета: красный кошелёк, красный конверт для подарка, красная лента на венике. Важно понимать: это не инструкция по магии, а скорее способ настроить себя на финансовое благополучие. Главное — не забывать о реальных действиях: планировании бюджета и разумных тратах.

Переезд и новый дом: приметы

Приметы на переезд: что делать, чтобы привлечь удачу. Фото © ChatGPT

Переезд — всегда волнительный момент. Чтобы в новом доме всё сложилось хорошо, наши предки советовали:

Запустить первой кошку — она найдёт лучшее место для отдыха и «очистит» пространство.

Впустить петуха, если есть такая возможность — он своим криком изгоняет нечисть.

Бросить монеты в углы — чтобы деньги не переводились.

Внести хлеб-соль — символ достатка и гостеприимства.

Не выносить мусор из старого дома, а сжечь его — чтобы не переносить проблемы.

При продаже дома тоже есть свои правила: не оставлять зеркала (они хранят информацию о прежних жильцах), вымыть полы с солью, попрощаться с домом. Конечно, это скорее традиция, чем обязательный ритуал. Но если вам так спокойнее — почему бы и нет?

Самые главные приметы — разбитое зеркало, веник, соль и комнатные цветы

Если зеркало разбилось, не смотрите в осколки. Соберите их в ткань (лучше красную) и выбросьте подальше от дома. Считается, что это смягчает негативное предсказание. Подробнее читайте в нашей статье «Разбитое зеркало: что означает примета» .

Веник держите метлой вверх, не переступайте через него и не метите после заката. Веник — символ чистоты, и с ним связано много поверий. Каких именно — узнаете в статье «Приметы про веник в доме» .

Рассыпать соль — к ссоре. Чтобы избежать конфликта, бросьте щепотку через левое плечо или насыпьте на язык. Соль также используют для очищения дома.

И кстати, не все комнатные растения благоприятны. Например, плющ и кактус могут приносить разлад, а толстянка и спатифиллум — наоборот, привлекают удачу. Подробнее об увлекательной ботанике — в статье «Какие цветы посадить на даче чтобы привлечь удачу» .

FAQ — ответы на частые вопросы

Какие приметы самые сильные для привлечения удачи в дом?

Самые распространённые — подкова над дверью, монета в углу, веник метлой вверх и денежное дерево. Но важно помнить: сила приметы во многом зависит от вашей веры в неё и от общей атмосферы в доме. Если вы чувствуете себя счастливым, удача уже рядом.

Что делать, если случайно разбил зеркало?

Не паниковать. Соберите осколки в плотную ткань (желательно красную), не глядя в них, и выбросьте. Можно также зажечь свечу и мысленно попросить прощения. Главное — не придавать этому слишком трагического значения.

Правда ли, что свистеть в доме — плохая примета?

Да, в народе считается, что свист выдувает деньги и удачу. Конечно, это не научный факт, но если вы суеверны, лучше воздержаться от свиста в квартире. В конце концов, это просто традиция, и соблюдать её или нет — ваш выбор.

Приметы — это часть нашей культуры, они помогают нам чувствовать связь с прошлым и вносят в быт немного волшебства. Но не стоит делать их единственным руководством к действию. Главное — чистота, любовь и забота в доме. Тогда удача точно не обойдёт вас стороной!

Авторы Божена Зажицкая