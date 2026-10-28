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Опубликовано 28 октября, 18:30

Пальцы ведьмы и сосиски-мумии: 5 жутко симпатичных закусок и пунш на Хэллоуин

Оглавление
Как приготовить тыкву, чтобы получить больше пользы?
Пять закусок, которые легко приготовить на Хэллоуин
Сырные пальцы ведьмы
Леденящие душу сосиски
Чудовищные яйца
Сырные тыковки на крекерах
Зловещие кесадильи
Ягодный пунш: как приготовить «ведьминское зелье»

Сосиски в бинтах, пауки на яйцах и пальцы ведьмы с миндальными ногтями: Life.ru собрал пять простых закусок к 31 октября. А ещё — рецепт ягодного пунша и советы, как приготовить тыкву с пользой. Поехали готовить жутко праздничные закуски?

Рецепты на Хэллоуин: пять жутко симпатичных закусок для праздничного стола и рецепт ягодного пунша с вишнёвым соком, апельсином и пряностями. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рецепты на Хэллоуин: пять жутко симпатичных закусок для праздничного стола и рецепт ягодного пунша с вишнёвым соком, апельсином и пряностями. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осень радует не только любителей тыквы, но и фанатов Хэллоуина. Недавно Life.ru рассказал, как приготовить суп без воды прямо в целой тыкве, и собрал сезонные рецепты. А теперь покажем, как жутко симпатично украсить праздничный стол съедобными мумиями, пауками и пальцами ведьмы. Начнём с полезного. Вы с нами?

Как приготовить тыкву, чтобы получить больше пользы?

Чем полезна тыква: как сохранить пользу тыквы при приготовлении? Фото © Magnific

Чем полезна тыква: как сохранить пользу тыквы при приготовлении? Фото © Magnific

Вы знали, что в тыкве есть бета-каротин? Между прочим, это пигмент, из которого организм вырабатывает витамин А. Врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный рассказывает, что этот витамин нужен для зрения, иммунитета и здоровья кожи. По словам врача, в тыкве также есть витамины Е, К, С и группы В. Витамин Е участвует в антиоксидантной защите клеток, К — в свёртывании крови, С — в синтезе коллагена, а витамины группы В важны для работы нервной системы.

Среди минеральных веществ Андрей Скальный называет калий, фосфор, магний и железо. Но значение имеет и то, как вы приготовите тыкву. Врач-элементолог объясняет, что запекание и тушение могут сделать каротиноиды доступнее для усвоения. А ещё советует добавить немного растительного масла.

Важно учесть, что жирорастворимые витамины (A, E, К) лучше усваиваются в том случае, если тыкву приготовить с небольшим количеством растительного масла.

Андрей Скальный

Врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания

Важно учесть, что жирорастворимые витамины (A, E, К) лучше усваиваются в том случае, если тыкву приготовить с небольшим количеством растительного масла.
Важно учесть, что жирорастворимые витамины (A, E, К) лучше усваиваются в том случае, если тыкву приготовить с небольшим количеством растительного масла.

Рассказываем, как это сделать. На 500 г очищенной мякоти вам понадобятся столовая ложка растительного масла, щепотка соли и немного паприки. Любите пряные ароматы? Добавьте сушёный тимьян или розмарин, ведь они хорошо дополняют сладковатый вкус тыквы. Нарежьте мякоть кубиками примерно по 2 см, полейте маслом и перемешайте со специями. Разложите на противне одним слоем, оставляя между кусочками немного места. Отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут. Проверяйте готовность вилкой, она должна легко входить в мякоть.

Такую тыкву можно подать самостоятельной закуской или превратить в густой соус. Для этого разомните запечённые кусочки с ложкой натурального йогурта и небольшим количеством чеснока. Останется поставить рядом хлебные палочки и нарезанные овощи — первая закуска для праздничного стола готова.

Пять закусок, которые легко приготовить на Хэллоуин

С полезным разобрались, теперь давайте перейдём к жутко очаровательным закускам для стола на Хэллоуин. Life.ru собрал пять обалденных рецептов, которые украсят вашу вечеринку и порадуют взрослых и детей. Будем заворачивать мумий, делать пальцы ведьмы и рассаживать съедобных пауков по тарелкам. Кстати, зовите домашних помогать — вместе готовить всё это ещё веселее. Поехали!

Сырные пальцы ведьмы

Топ-5 закусок на Хэллоуин: как приготовить трендовые сырные пальцы ведьмы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Топ-5 закусок на Хэллоуин: как приготовить трендовые сырные пальцы ведьмы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если не любите возиться с украшением блюд, начните с этого рецепта. Здесь не нужно лепить идеально ровные заготовки и сверять их по размеру. А вот ногтям и складкам на суставах стоит уделить внимание, потому что именно они превращают обычные хлебные палочки в пальцы ведьмы.

Для жутко симпатичной закуски понадобятся: 300 г готового теста для пиццы, 50 г твёрдого сыра, 20 миндальных лепестков, чайная ложка растительного масла и томатный соус для подачи. Подготовьте тесто по инструкции на упаковке и разделите на 20 кусочков. Скатайте тонкие жгутики длиной примерно 8–10 см, слегка сожмите их в двух местах, обозначив суставы. Сделайте ножом неглубокие поперечные насечки. В кончик каждого пальца вдавите миндальный лепесток — ноготь.

Переложите заготовки на противень с пергаментом, слегка смажьте маслом и посыпьте мелко натёртым сыром. Выпекайте при 200 °C около 12–18 минут, до румяности и готовности теста. Делайте пальцы достаточно тонкими: в духовке они увеличатся. Подавайте с томатным соусом, в который гости смогут обмакивать закуску.

Леденящие душу сосиски

Закуски на Хэллоуин из слоёного теста: как превратить обычные сосиски в съедобных мумий с хрустящими «бинтами» и глазами из горчицы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Закуски на Хэллоуин из слоёного теста: как превратить обычные сосиски в съедобных мумий с хрустящими «бинтами» и глазами из горчицы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Берём знакомые всем сосиски в тесте и переодеваем их к празднику. Вместо сплошной оболочки делаем «бинты», а в небольшом просвете рисуем глаза горчицей. Справятся даже те, кто редко подходит к духовке, особенно если взять готовое тесто. Для сосисок-мумий понадобятся: 8 сосисок, готовых к употреблению, 250 г размороженного слоёного теста, яйцо и немного густой горчицы.

Обсушите сосиски. Тесто нарежьте полосками шириной 5–7 мм и обмотайте ими каждую сосиску, местами перекрещивая полоски. Ближе к одному концу оставьте открытый участок — лицо мумии. Выложите заготовки на противень с пергаментом и смажьте тесто взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C примерно 20–25 минут, пока полоски не поднимутся и не станут золотистыми. Немного остудите и поставьте в оставленном просвете по две точки горчицы. Глаза удобнее рисовать кончиком зубочистки.

Чудовищные яйца

Яйца с пауками на Хэллоуин: простая закуска с нежной начинкой из творожного сыра и желтков, украшенная чёрными маслинами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova

Яйца с пауками на Хэллоуин: простая закуска с нежной начинкой из творожного сыра и желтков, украшенная чёрными маслинами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova

Для яиц с паучками понадобятся: 6 яиц, 3 столовые ложки творожного сыра, чайная ложка горчицы, 18–20 маслин без косточек и соль по вкусу. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте вдоль. Желтки разомните с творожным сыром и горчицей. Попробуйте начинку и при необходимости подсолите, затем разложите её по половинкам белков.

Шесть маслин разрежьте вдоль пополам, тогда получится 12 паучьих тел. Остальные нарежьте тонкими полосками. В центр каждой порции начинки положите половинку маслины, а по бокам выложите по четыре лапки. До подачи держите закуску в холодильнике.

Сырные тыковки на крекерах

Сырные тыковки на крекерах: как приготовить закуски на Хэллоуин без духовки? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сырные тыковки на крекерах: как приготовить закуски на Хэллоуин без духовки? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А эти маленькие тыквы даже запекать не придётся. Сделаем их из сыра, добавим паприку для цвета и поставим на хрустящие крекеры. Останется наметить бороздки и добавить зелёные хвостики. Хороший вариант для тех, кто хочет украсить стол к Хэллоуину, но предпочитает обойтись без отрубленных пальцев и пауков в тарелке. Понадобятся: 200 г плотного сливочного сыра без добавок, 150 г оранжевого чеддера, чайная ложка сладкой паприки, небольшой кусочек стебля сельдерея и 10 несладких крекеров.

Чеддер мелко натрите. Примерно 100 г смешайте со сливочным сыром, оставшиеся 50 г соедините с паприкой для обсыпки. Сырную массу уберите в холодильник на 30 минут, чтобы с ней было удобнее работать.

Слегка влажными руками сформируйте 10 шариков, обваляйте в сырной смеси и чуть приплюсните. Тупой стороной ножа или зубочисткой наметьте вертикальные бороздки. В верхушку каждой тыковки вставьте маленький кусочек сельдерея. На крекеры выкладывайте перед самой подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Зловещие кесадильи

Горячие закуски на Хэллоуин: кесадильи из пшеничных тортилий с расплавленным сыром, томатным соусом и вырезанными глазами и зубастыми улыбками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Furman

Горячие закуски на Хэллоуин: кесадильи из пшеничных тортилий с расплавленным сыром, томатным соусом и вырезанными глазами и зубастыми улыбками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Furman

В этом рецепте можно дать волю фантазии и придумать для каждой лепёшки свою рожицу. Для семейного ужина подойдут смешные улыбки, а на вечеринку с друзьями можно приготовить что-нибудь пострашнее! Понадобятся: 6 небольших пшеничных тортилий, 150 г хорошо плавящегося сыра и 3 столовые ложки густого томатного соуса.

В трёх тортильях вырежьте глаза и рты. Другие три разложите на противне с пергаментом, смажьте соусом и посыпьте натёртым сыром. Накройте лепёшками с рожицами и слегка прижмите края. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 7–10 минут. Сыр должен расплавиться, а лепёшки — немного подрумяниться по краям. Дайте кесадильям постоять минуту и подавайте, пока начинка тянется.

Ягодный пунш: как приготовить «ведьминское зелье»

Как приготовить полезный ягодный пунш: рецепт безалкогольного напитка с ягодами. Фото © Magnific

Как приготовить полезный ягодный пунш: рецепт безалкогольного напитка с ягодами. Фото © Magnific

Для тёмно-красного пунша подойдут вишнёвый сок, ягоды и апельсин. «Содержание витаминов и макро- и микроэлементов в пунше зависит от рецепта: в алкогольном варианте состав будет одним, в безалкогольном — другим» — рассказывает врач-элементолог. Для нашего стола приготовим безалкогольную версию с ягодами и соками. Пряности придадут ему осенний аромат, а плавающие ломтики фруктов сделают напиток красивым даже в обычном прозрачном кувшине. На кувшин объёмом около литра понадобятся: 500 мл воды, 350 мл вишнёвого сока, 150 мл свежевыжатого апельсинового сока, 100 г ягод, половина апельсина, палочка корицы и звёздочка бадьяна. Замороженные ягоды предварительно разморозьте в холодильнике.

Воду с корицей и бадьяном доведите до кипения и прогрейте на слабом огне пять минут. Снимите с плиты, дайте настояться ещё десять минут и удалите пряности. Остудите основу до тёплого состояния, затем добавьте оба сока, ягоды и тонкие ломтики апельсина. Так сок не придётся долго кипятить вместе со специями, а это сократит потерю витамина С. Ну а сладость напитка отрегулируйте после пробы.

Почему на Хэллоуин вырезают тыкву вместо репы и при чём тут человек, обманувший дьявола
Почему на Хэллоуин вырезают тыкву вместо репы и при чём тут человек, обманувший дьявола

Ну как вам эти рецепты? Напишите в комментариях, какие закуски вы выбрали для своего хэллоуинского стола. А может, у вас есть собственный рецепт, который каждый год удивляет гостей? Делитесь! Если любите всякую жуть, почитайте, почему на Руси было страшно и без Хэллоуина. Life.ru рассказал, зачем наши предки играли в мертвецов и грели покойников. А для следующего семейного ужина сохраните пять рецептов из детства.

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Ольга Годуненко
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