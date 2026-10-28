Пальцы ведьмы и сосиски-мумии: 5 жутко симпатичных закусок и пунш на Хэллоуин

Осень радует не только любителей тыквы, но и фанатов Хэллоуина. Недавно Life.ru рассказал, как приготовить суп без воды прямо в целой тыкве, и собрал сезонные рецепты. А теперь покажем, как жутко симпатично украсить праздничный стол съедобными мумиями, пауками и пальцами ведьмы. Начнём с полезного. Вы с нами?

Как приготовить тыкву, чтобы получить больше пользы?

Чем полезна тыква: как сохранить пользу тыквы при приготовлении? Фото © Magnific

Вы знали, что в тыкве есть бета-каротин? Между прочим, это пигмент, из которого организм вырабатывает витамин А. Врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный рассказывает, что этот витамин нужен для зрения, иммунитета и здоровья кожи. По словам врача, в тыкве также есть витамины Е, К, С и группы В. Витамин Е участвует в антиоксидантной защите клеток, К — в свёртывании крови, С — в синтезе коллагена, а витамины группы В важны для работы нервной системы.

Среди минеральных веществ Андрей Скальный называет калий, фосфор, магний и железо. Но значение имеет и то, как вы приготовите тыкву. Врач-элементолог объясняет, что запекание и тушение могут сделать каротиноиды доступнее для усвоения. А ещё советует добавить немного растительного масла.

Важно учесть, что жирорастворимые витамины (A, E, К) лучше усваиваются в том случае, если тыкву приготовить с небольшим количеством растительного масла. Андрей Скальный Врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания

Рассказываем, как это сделать. На 500 г очищенной мякоти вам понадобятся столовая ложка растительного масла, щепотка соли и немного паприки. Любите пряные ароматы? Добавьте сушёный тимьян или розмарин, ведь они хорошо дополняют сладковатый вкус тыквы. Нарежьте мякоть кубиками примерно по 2 см, полейте маслом и перемешайте со специями. Разложите на противне одним слоем, оставляя между кусочками немного места. Отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут. Проверяйте готовность вилкой, она должна легко входить в мякоть.

Такую тыкву можно подать самостоятельной закуской или превратить в густой соус. Для этого разомните запечённые кусочки с ложкой натурального йогурта и небольшим количеством чеснока. Останется поставить рядом хлебные палочки и нарезанные овощи — первая закуска для праздничного стола готова.

Пять закусок, которые легко приготовить на Хэллоуин

С полезным разобрались, теперь давайте перейдём к жутко очаровательным закускам для стола на Хэллоуин. Life.ru собрал пять обалденных рецептов, которые украсят вашу вечеринку и порадуют взрослых и детей. Будем заворачивать мумий, делать пальцы ведьмы и рассаживать съедобных пауков по тарелкам. Кстати, зовите домашних помогать — вместе готовить всё это ещё веселее. Поехали!

Сырные пальцы ведьмы

Топ-5 закусок на Хэллоуин: как приготовить трендовые сырные пальцы ведьмы? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если не любите возиться с украшением блюд, начните с этого рецепта. Здесь не нужно лепить идеально ровные заготовки и сверять их по размеру. А вот ногтям и складкам на суставах стоит уделить внимание, потому что именно они превращают обычные хлебные палочки в пальцы ведьмы.

Для жутко симпатичной закуски понадобятся: 300 г готового теста для пиццы, 50 г твёрдого сыра, 20 миндальных лепестков, чайная ложка растительного масла и томатный соус для подачи. Подготовьте тесто по инструкции на упаковке и разделите на 20 кусочков. Скатайте тонкие жгутики длиной примерно 8–10 см, слегка сожмите их в двух местах, обозначив суставы. Сделайте ножом неглубокие поперечные насечки. В кончик каждого пальца вдавите миндальный лепесток — ноготь.

Переложите заготовки на противень с пергаментом, слегка смажьте маслом и посыпьте мелко натёртым сыром. Выпекайте при 200 °C около 12–18 минут, до румяности и готовности теста. Делайте пальцы достаточно тонкими: в духовке они увеличатся. Подавайте с томатным соусом, в который гости смогут обмакивать закуску.

Леденящие душу сосиски

Закуски на Хэллоуин из слоёного теста: как превратить обычные сосиски в съедобных мумий с хрустящими «бинтами» и глазами из горчицы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Берём знакомые всем сосиски в тесте и переодеваем их к празднику. Вместо сплошной оболочки делаем «бинты», а в небольшом просвете рисуем глаза горчицей. Справятся даже те, кто редко подходит к духовке, особенно если взять готовое тесто. Для сосисок-мумий понадобятся: 8 сосисок, готовых к употреблению, 250 г размороженного слоёного теста, яйцо и немного густой горчицы.

Обсушите сосиски. Тесто нарежьте полосками шириной 5–7 мм и обмотайте ими каждую сосиску, местами перекрещивая полоски. Ближе к одному концу оставьте открытый участок — лицо мумии. Выложите заготовки на противень с пергаментом и смажьте тесто взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C примерно 20–25 минут, пока полоски не поднимутся и не станут золотистыми. Немного остудите и поставьте в оставленном просвете по две точки горчицы. Глаза удобнее рисовать кончиком зубочистки.

Чудовищные яйца

Яйца с пауками на Хэллоуин: простая закуска с нежной начинкой из творожного сыра и желтков, украшенная чёрными маслинами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova

Для яиц с паучками понадобятся: 6 яиц, 3 столовые ложки творожного сыра, чайная ложка горчицы, 18–20 маслин без косточек и соль по вкусу. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте вдоль. Желтки разомните с творожным сыром и горчицей. Попробуйте начинку и при необходимости подсолите, затем разложите её по половинкам белков.

Шесть маслин разрежьте вдоль пополам, тогда получится 12 паучьих тел. Остальные нарежьте тонкими полосками. В центр каждой порции начинки положите половинку маслины, а по бокам выложите по четыре лапки. До подачи держите закуску в холодильнике.

Сырные тыковки на крекерах

Сырные тыковки на крекерах: как приготовить закуски на Хэллоуин без духовки? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А эти маленькие тыквы даже запекать не придётся. Сделаем их из сыра, добавим паприку для цвета и поставим на хрустящие крекеры. Останется наметить бороздки и добавить зелёные хвостики. Хороший вариант для тех, кто хочет украсить стол к Хэллоуину, но предпочитает обойтись без отрубленных пальцев и пауков в тарелке. Понадобятся: 200 г плотного сливочного сыра без добавок, 150 г оранжевого чеддера, чайная ложка сладкой паприки, небольшой кусочек стебля сельдерея и 10 несладких крекеров.

Чеддер мелко натрите. Примерно 100 г смешайте со сливочным сыром, оставшиеся 50 г соедините с паприкой для обсыпки. Сырную массу уберите в холодильник на 30 минут, чтобы с ней было удобнее работать.

Слегка влажными руками сформируйте 10 шариков, обваляйте в сырной смеси и чуть приплюсните. Тупой стороной ножа или зубочисткой наметьте вертикальные бороздки. В верхушку каждой тыковки вставьте маленький кусочек сельдерея. На крекеры выкладывайте перед самой подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Зловещие кесадильи

Горячие закуски на Хэллоуин: кесадильи из пшеничных тортилий с расплавленным сыром, томатным соусом и вырезанными глазами и зубастыми улыбками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Furman

В этом рецепте можно дать волю фантазии и придумать для каждой лепёшки свою рожицу. Для семейного ужина подойдут смешные улыбки, а на вечеринку с друзьями можно приготовить что-нибудь пострашнее! Понадобятся: 6 небольших пшеничных тортилий, 150 г хорошо плавящегося сыра и 3 столовые ложки густого томатного соуса.

В трёх тортильях вырежьте глаза и рты. Другие три разложите на противне с пергаментом, смажьте соусом и посыпьте натёртым сыром. Накройте лепёшками с рожицами и слегка прижмите края. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 7–10 минут. Сыр должен расплавиться, а лепёшки — немного подрумяниться по краям. Дайте кесадильям постоять минуту и подавайте, пока начинка тянется.

Ягодный пунш: как приготовить «ведьминское зелье»

Как приготовить полезный ягодный пунш: рецепт безалкогольного напитка с ягодами. Фото © Magnific

Для тёмно-красного пунша подойдут вишнёвый сок, ягоды и апельсин. «Содержание витаминов и макро- и микроэлементов в пунше зависит от рецепта: в алкогольном варианте состав будет одним, в безалкогольном — другим» — рассказывает врач-элементолог. Для нашего стола приготовим безалкогольную версию с ягодами и соками. Пряности придадут ему осенний аромат, а плавающие ломтики фруктов сделают напиток красивым даже в обычном прозрачном кувшине. На кувшин объёмом около литра понадобятся: 500 мл воды, 350 мл вишнёвого сока, 150 мл свежевыжатого апельсинового сока, 100 г ягод, половина апельсина, палочка корицы и звёздочка бадьяна. Замороженные ягоды предварительно разморозьте в холодильнике.

Воду с корицей и бадьяном доведите до кипения и прогрейте на слабом огне пять минут. Снимите с плиты, дайте настояться ещё десять минут и удалите пряности. Остудите основу до тёплого состояния, затем добавьте оба сока, ягоды и тонкие ломтики апельсина. Так сок не придётся долго кипятить вместе со специями, а это сократит потерю витамина С. Ну а сладость напитка отрегулируйте после пробы.

Ну как вам эти рецепты? Напишите в комментариях, какие закуски вы выбрали для своего хэллоуинского стола. А может, у вас есть собственный рецепт, который каждый год удивляет гостей? Делитесь! Если любите всякую жуть, почитайте, почему на Руси было страшно и без Хэллоуина. Life.ru рассказал, зачем наши предки играли в мертвецов и грели покойников. А для следующего семейного ужина сохраните пять рецептов из детства.