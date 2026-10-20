Суп без воды и без кастрюли: сезонный рецепт из тыквы, который вы точно захотите повторить

Пока все готовят тыквенный крем-суп, чистят тыкву, запекают её и достают блендер, Life.ru нашёл рецепт, с которым возни гораздо меньше. Здесь тыкву даже не придётся очищать от кожуры, а блендер можно оставить в шкафу. Рассказываем, как приготовить суп без кастрюли и воды, чтобы накормить домашних сытным осенним обедом и удивить необычной подачей.

Ингредиенты для супа без воды и кастрюли

Простые рецепты из тыквы: как приготовить густой суп с курицей и овощами в съедобном горшочке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если думаете, что приготовить из тыквы к семейному обеду, попробуйте запечь её целиком с курицей и овощами. Воду или готовый бульон добавлять не нужно, ведь начинка будет томиться в собственном соку, а мягкую тыквенную мякоть можно будет снимать ложкой прямо со стенок. Получится густой суп, количество жидкости в котором зависит от сочности овощей. Что же понадобится для «супа без воды»?

Ингредиенты на 4–6 порций: Круглая столовая тыква — 1 шт. весом примерно 3–4 кг.

Небольшие куриные бёдра или голени на кости — 500–600 г.

Картофель — 2 средних клубня.

Морковь — 1 шт.

Белокочанная капуста — 200 г.

Болгарский перец — 1 шт.

Растительное масло — 1–2 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу.

Сладкая паприка — ½ ч. л., по желанию.

Свежая зелень — для подачи.

Обратите внимание, что пропорции начинки ориентировочные, потому что даже у одинаковых по весу тыкв объём полости бывает разным. Овощей и курицы понадобится столько, чтобы заполнить её, оставив сверху немного свободного места. Итак, когда все ингредиенты подготовлены, можно приступать к приготовлению! Поехали?

Как приготовить суп в тыкве?

Суп без воды и кастрюли: какие продукты нужны для осеннего блюда с курицей, картофелем и овощами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шаг №1. Подготовьте тыкву. Выберите круглую тыкву с целой кожурой и устойчивым основанием. Заранее проверьте, помещается ли она в духовку вместе с формой. Хорошо вымойте, вытрите и срежьте верхушку с хвостиком, позже она послужит крышкой. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы через него было удобно укладывать начинку и доставать готовое блюдо. Ложкой удалите семена и рыхлые волокна. Плотную мякоть оставьте, поскольку стенки и дно должны сохранить целостность, иначе сок вытечет при запекании.

Простые рецепты из тыквы для всей семьи: как приготовить суп без воды и кастрюли? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шаг №2. Нарежьте овощи. Картофель очистите и нарежьте кубиками размером примерно 1,5–2 см. Морковь — тонкими полукружьями, болгарский перец без семян — небольшими кусочками. Капусту нашинкуйте недлинными полосками. Слишком крупные куски картофеля и моркови будут готовиться дольше остальных овощей.

Тыква в духовке: самый необычный рецепт супа без воды и кастрюли. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шаг №3. Подготовьте курицу и начинку. Полностью размороженную курицу обсушите бумажным полотенцем. Сложите в большую миску вместе с овощами, добавьте соль, чёрный перец и паприку. Перемешайте, чтобы приправы распределились равномерно. Предварительно обжаривать или отваривать продукты не нужно.

Как необычно запечь тыкву? Рецепт из тыквы, который удивит всех. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шаг №4. Наполните тыкву. Поставьте её в глубокую жаропрочную форму. Уложите внутрь курицу и овощи, распределяя кусочки мяса между слоями начинки. Сильно утрамбовывать продукты не нужно. Оставьте до края примерно 2–3 см, чтобы крышка свободно закрывалась.

Шаг №5. Отправьте в духовку. Разогрейте её до 170 °C и установите форму так, чтобы верхушка тыквы не касалась нагревательного элемента. Начните проверять блюдо примерно через два часа. Большой тыкве с толстыми стенками или плотно уложенной начинкой может потребоваться больше времени. Если верхушка заметно подрумянилась, прикройте её фольгой. А пока тыква запекается, удобно продумать меню на ближайшие дни. Life.ru уже рассказывал, что приготовить заранее на выходных, чтобы хватило на всю неделю и не надоело. В подборке найдутся идеи и для завтраков, и для ужинов.

Простой рецепт из тыквы на осень: как приготовить необычный тыквенный суп без воды? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шаг №6. Проверьте готовность. Картофель и морковь должны легко прокалываться вилкой, а мякоть тыквы — отделяться ложкой с внутренней стороны. Готовность курицы надёжнее проверять кухонным термометром: внутри самого толстого участка мяса, без касания кости, должно быть не менее 74 °C. Одного времени запекания для проверки недостаточно.

Теперь, когда блюдо готово, можно подавать! Разложите суп по тарелкам, добавьте мягкую мякоть со стенок тыквы и посыпьте свежей зеленью. Ну как вам рецепт? Приготовили бы такой обед для домашних? А если хочется попробовать что-нибудь ещё, Life.ru собрал 10 простых и вкусных рецептов из тыквы — от нежных оладий до варенья с апельсином. Выбирайте, чем порадовать себя этой осенью!