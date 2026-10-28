Почему на Хэллоуин вырезают тыкву вместо репы и при чём тут человек, обманувший дьявола

Уже с середины октября поклонники Хэллоуина выбирают тыквы, вычищают мякоть и вырезают рожицы пострашнее. Но история праздника уводит нас в Ирландию, к кельтскому Самайну, которым встречали начало зимы. Там же делали и пугающие овощные фонари. Вот только сначала для них брали репу! Кто такой Скупой Джек, зачем этим светильникам придавали жуткий вид и почему репу со временем заменила тыква? Рассказывает Life.ru.

Зачем на Хэллоуин делали страшные фонари из репы?

Зачем на Хэллоуин вырезали страшные лица на репе? История овощных фонарей в Ирландии и Шотландии и поверья о защите от нечистой силы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самайн отмечали 1 ноября, а праздновать начинали накануне вечером. Ирландцы верили, что в эту ночь души умерших возвращаются в родные дома, а нечистая сила становится особенно активной. Поэтому люди старались не ходить в одиночку и искали способы защититься от незваных гостей из потустороннего мира.

Чтобы отвадить блуждающих духов, в Ирландии и Шотландии делали светильники с пугающими лицами. Для этого брали репу, вычищали середину, вырезали глаза и рот, а внутрь ставили свечку. Получившуюся рожицу оставляли у входа или на окне. В Англии для похожих светильников использовали и крупную свёклу.

Кто такой Скупой Джек и как он обманул дьявола?

Кто такой Скупой Джек и как он обманул дьявола? Ирландская легенда о вечном страннике с угольком в репе и происхождение названия «фонарь Джека». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У овощного фонаря есть собственное имя — jack-o’-lantern, или «фонарь Джека». Его связывают с ирландской легендой о человеке, который очень не любил расставаться с деньгами. Версий у этой истории несколько, но в одной из самых известных Джек решил сэкономить на выпивке. Причём за счёт самого дьявола!

По легенде, Джек пригласил его выпить, а когда пришло время расплачиваться, предложил превратиться в монету. Дьявол согласился, но хитрец тут же спрятал деньги в карман рядом с серебряным крестом. Вернуть прежний облик пленник уже не мог. Пришлось договариваться. Джек согласился его отпустить, если тот оставит его в покое на год и не заберёт душу в случае смерти.

Почему на Хэллоуин вырезают тыкву и при чём тут легенда про человека, обманувшего дьявола? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В следующий раз герой попросил дьявола залезть на дерево за плодом, а сам вырезал на коре крест. И снова ловушка сработала. За возможность спуститься пришлось пообещать ещё десять лет без визитов. Казалось бы, Джек нашёл отличный способ избавиться от опасного гостя. Однако после смерти выяснилось, что хитрость не обеспечила ему спокойствия. В рай Джека не пустили за дурную жизнь. В аду ему тоже места не нашлось, потому что дьявол помнил обещание не забирать его душу. Так герой остался вечным странником, которому некуда было идти.

На дорогу Джек получил горящий уголёк из ада и положил его в выдолбленную репу. С этим фонарём ему и предстояло бродить во тьме. Так что у знакомой хэллоуинской рожицы довольно мрачная предыстория. За ней стоит легенда о человеке, который обманул дьявола, но в итоге сам остался ни с чем.

Почему вместо репы на Хэллоуин стали вырезать тыкву?

Почему на Хэллоуин вырезают тыкву: история жуткого праздника. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обычай вырезать фонари из овощей привезли в Америку переселенцы из Ирландии и Шотландии. На новом месте репе нашлась удобная замена. Тыквы были доступнее, а вырезать из них светильники оказалось проще. Поэтому постепенно именно их стали использовать для праздничных фонарей. Сегодня выражение лица у тыквенного фонаря может быть любым — смешным, удивлённым или даже добродушным. Но классикой остаются злые рожицы с прищуренными глазами и зубастой усмешкой. Всё-таки у этого украшения была задача пугать!