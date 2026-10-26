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Опубликовано 26 октября, 15:00

На Руси было страшно и без Хэллоуина: зачем предки играли в мертвецов и грели настоящих покойников

Оглавление
Святочный «покойник», с которым заставляли целоваться
«Перепекание» младенца в русской печи
Ночное опахивание деревни против Коровьей Смерти
Гадания в бане с невидимым хозяином
Проводы русалки за пределы села
Зачем на Руси грели покойников?

На фоне древних русских традиций, Хэллоуин покажется вам детским утренником. Life.ru рассказывает, как наши предки развлекались на праздниках, спасались от бед и пытались узнать будущее с помощью обрядов, от которых сегодня становится не по себе.

Какие жуткие традиции на Руси пугали наших предков и почему им хватало страшных обычаев без Хэллоуина? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие жуткие традиции на Руси пугали наших предков и почему им хватало страшных обычаев без Хэллоуина? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Думаете, Хэллоуин — это самый жуткий праздник, который придумали люди? Приготовьтесь удивиться! На Руси и без него бывало очень страшно. В преддверии модного праздника Life.ru собрал шесть историй о том, как наши предки веселились, боролись с бедами и заглядывали в будущее. Вы с нами?

Святочный «покойник», с которым заставляли целоваться

Как проходила святочная игра в покойника и зачем девушек заставляли целоваться с ряженым мертвецом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как проходила святочная игра в покойника и зачем девушек заставляли целоваться с ряженым мертвецом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Приходите вы на посиделки, а в избу вносят гроб. Внутри лежит человек с белым лицом и огромными зубами. Следом появляются «священник», плакальщица и провожающие. Такое развлечение действительно существовало. Этнограф Сергей Максимов описал святочную игру в покойника, которую наши предки называли «умрун» или «смерть».

Роль мертвеца доставалась живому парню или мужчине. Его одевали в белое, лицо натирали овсяной мукой, а зубы делали из брюквы. Затем укладывали на скамью или в гроб и разыгрывали похороны. «Священник» пародировал отпевание, а девушек заставляли прощаться с «усопшим» и целовать его в открытый рот с торчащими зубами. В другой вариации ряженого носили по домам и спрашивали хозяев, не их ли прадеда нашли на могиле.

По записям Максимова, испуг мог быть вполне настоящим, а взрослые осуждали подобные забавы. Сами участники тоже слышали предостережения. В народных рассказах человеку, который изображал мертвеца, грозила встреча с настоящими покойниками... Но зачем же такие игры? И какой смысл в них вкладывали?

Зачем на Святки разыгрывали похороны живого человека и какой смысл скрывался за пугающей народной игрой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зачем на Святки разыгрывали похороны живого человека и какой смысл скрывался за пугающей народной игрой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Этнологи связывают древний смысл игры с представлениями о предках, которые приносили живым плодородие и жизненную силу. Контакт с ряженым должен был символически способствовать будущему материнству девушек. В некоторых вариантах «покойник» оживал и пускался в пляс, что исследователь объясняет как победу жизни над смертью. Позднее сакральный смысл мог забываться, а игра становилась способом развлечь и напугать участников. А вы бы хотели поучаствовать в такой игре?

«Перепекание» младенца в русской печи

Что такое обряд перепекания младенцев и зачем больного ребёнка помещали на хлебной лопате в тёплую печь? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что такое обряд перепекания младенцев и зачем больного ребёнка помещали на хлебной лопате в тёплую печь? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сюжет про ребёнка на хлебной лопате знаком каждому, кто помнит сказки о Бабе-яге. Но похожая сцена встречается и в описаниях народных обрядов. В центральных и южных губерниях России, в Поволжье и Сибири был известен обычай «перепекания» детей. Его разбирает фольклорист Андрей Топорков в исследовании, опубликованном в 1992 году.

Обряд обычно совершали над больным или истощённым младенцем. Ребёнка ненадолго помещали на хлебной лопате в тёплую печь. В отдельных местных вариантах использовали тесто. Например, в Казанской губернии им замазывали лицо младенца, оставляя открытыми нос и рот. Происходящее сопровождалось приговорами, которые должны были уничтожить болезнь.

Как бы странно это ни звучало, за процедурой стояла логика. Слабого ребёнка могли считать «недопёкшимся» в материнской утробе, а печь символически позволяла довести начатое до конца. Топорков связывает этот обряд с представлением о повторном рождении. Младенец должен был вернуться в мир крепким и здоровым, подобно заново испечённому хлебу. При этом исследователь отмечает и сообщения о вреде такого «лечения».

Ночное опахивание деревни против Коровьей Смерти

Зачем женщины опахивали деревню ночью и как защитный обряд должен был уберечь скот от Коровьей Смерти? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зачем женщины опахивали деревню ночью и как защитный обряд должен был уберечь скот от Коровьей Смерти? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда в окрестностях начинался падёж скота, крестьяне могли искать защиту от Коровьей Смерти. В народных представлениях болезнь получала собственный облик, а дорогу ей пытались перекрыть с помощью борозды вокруг деревни. По описанию, приведённому в научной справке музея-заповедника «Кижи», обряд обычно совершали ночью. Девушки или вдовы распускали волосы, в некоторых вариантах раздевались и проводили вокруг селения замкнутую черту. Мужчинам запрещалось подсматривать. Предполагалось, что через такую границу Коровья Смерть переступить не сможет.

В материалах встречаются и более мрачные подробности. Например, некоторые обряды сопровождались умерщвлением животных, в том числе кошек, собак или петухов. В одних случаях животное связывали с самой Коровьей Смертью, в других оно выступало жертвой. Кстати, у обычая есть даже фотографическое свидетельство.

Что такое опахивание деревни и почему женщины проводили защитную борозду вокруг селения при падеже скота? Фото © ethnomuseum

Что такое опахивание деревни и почему женщины проводили защитную борозду вокруг селения при падеже скота? Фото © ethnomuseum

Российский этнографический музей хранит снимок из деревни Шемякино Рязанской губернии, сделанный в 1914 году Василием Машечкиным. Женщины проводят опахивание вечером, с пением молитв, поскольку в соседних селениях гибнет скот. Детали здесь уже другие, но смысл узнаваем. Деревня пытается буквально провести между собой и бедой защитную черту.

Гадания в бане с невидимым хозяином

Как проходили святочные гадания в бане и зачем девушки просили банника предсказать судьбу будущего брака? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как проходили святочные гадания в бане и зачем девушки просили банника предсказать судьбу будущего брака? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хотите узнать, за кого выйдете замуж? Придётся ночью отправиться в баню и дождаться, пока вас кто-нибудь потрогает. Именно так выглядел один из способов святочной ворожбы, описанных фольклористом Неонилой Криничной. Будущее должен был предсказать банник, невидимый хозяин парной.

В одном варианте девушка подставляла в дверях обнажённую спину и ждала прикосновения. Мягкая мохнатая ладонь сулила счастье, удар когтистой лапы предвещал беду. В других местных толкованиях волосатая рука обещала богатого жениха, а голая и жёсткая указывала на бедность и суровый нрав будущего мужа. Попробуйте представить, каково было стоять в темноте и ждать такого ответа.

Были и гадания с приглашением суженого на ужин. В деревнях Ярославской губернии девушка запиралась на ночь в бане, накрывала стол на двоих и звала будущего жениха. Ножи на стол не клали. Считалось, что банный хозяин может зарезать гадающую. По объяснению, которое приводит Криничная, именно банник принимал облик суженого. Так что девушка ждала встречи с существом, способным и показать будущее, и причинить ей зло.

Проводы русалки за пределы села

Как проходил обряд проводов русалки на Руси и почему ряженая женщина в лохмотьях должна была помочь урожаю? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как проходил обряд проводов русалки на Руси и почему ряженая женщина в лохмотьях должна была помочь урожаю? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В народных поверьях встреча с русалкой могла закончиться бедой. Российский этнографический музей напоминает о представлениях, согласно которым эти существа способны защекотать человека или утопить его. Неудивительно, что рядом с рассказами об их появлении существовали и обряды проводов.

Один из вариантов этнограф Ирина Шангина описывает по материалам из сёл Оренбургской области. Роль русалки играла женщина в лохмотьях, с распущенными волосами, закрывавшими лицо. Вместе с ней по деревне двигалась целая процессия. Участницы кричали, шумели, стучали в печную заслонку и косу, направляясь к хлебному полю. Представьте эту фигуру среди односельчан, которые с грохотом выпроваживают её за околицу.

На поле с «русалки» снимали рваную одежду и разбрасывали её по посевам. Считалось, что это поможет будущему урожаю. В таком обряде страшный образ соединялся с надеждой на благополучие. Русалок представляли и покровительницами цветущих полей: считалось, что они приходят в пору троицких праздников, а затем должны вернуться на тот свет. Проводы отмечали завершение весеннего календарного цикла. По данным Шангиной, в сёлах Южного Урала такие обычаи сохранялись в форме девичьих игр вплоть до 1960-х годов.

Зачем на Руси грели покойников?

Зачем в русских деревнях «грели покойников» и разводили рождественские костры для умерших родственников? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зачем в русских деревнях «грели покойников» и разводили рождественские костры для умерших родственников? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В некоторых деревнях умерших родственников старались согреть. Обычай так и назывался «греть родителей» или «греть покойников». Его записывали в XIX веке в Курской, Орловской и Тамбовской губерниях. На Рождество, в сочельник, а местами и в другие зимние праздники люди разводили специальные костры.

Этнограф Дмитрий Зеленин приводит свидетельство из села Архангельского Тамбовской губернии, опубликованное в 1887 году. Очевидец вышел на улицу и увидел множество огней. Оказалось, что посреди дворов жгут солому, чтобы умершим родственникам не было холодно в мёрзлой земле. Люди смотрели на храм и старались сохранять молчание. Праздничное утро превращалось в тихую встречу с теми, кого уже похоронили.

В Курской губернии дыму поручали передать весть умершим родителям и рассказать, как живут их близкие. В основе обычая было представление, что покойные продолжают нуждаться в тепле и участии. Поэтому в этой истории столько же нежности, сколько и тревоги. Живые заботились о родных, которых нельзя увидеть, но которых всё ещё считали частью своего мира.

Шёлк, ладан и булыжник в воске: как караваны связали мир и Древнюю Русь
Шёлк, ладан и булыжник в воске: как караваны связали мир и Древнюю Русь

У наших предков хватало поводов пощекотать себе нервы в любое время года. Праздничные игры, тревога за семью и страх перед болезнью порождали обычаи, которые сегодня легко представить в фильме ужасов. А какой из них удивил вас больше всего? Если хочется продолжить знакомство с мрачными преданиями, далеко в прошлое уходить не обязательно. Life.ru уже собрал мистические места Москвы, где осенняя прогулка превращается в путешествие по городским легендам.

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Софья Кузнецова
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