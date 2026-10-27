Чёрная кошка перебежала дорогу: почему одни ждут беды, а другие считают это подарком судьбы

27 октября в Великобритании отмечают День чёрной кошки. Да, у питомцев с тёмной шёрсткой есть собственный праздник! Пока одни люди при виде такого животного вспоминают о бедах и меняют маршрут, другие радуются счастливому знаку. Как чёрная кошка успела стать спутницей нечистой силы, кому она обещает удачу и зачем британцам понадобился отдельный день в её честь? Сейчас обо всём расскажет Life.ru.

Почему в России чёрная кошка считается плохой приметой?

Что делать, если чёрная кошка перебежала дорогу: старинные способы защиты от несчастий на Руси. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Идёте вы на важную встречу, а перед вами вдруг пробегает чёрная кошка. Казалось бы, животное отправилось по своим делам. Но суеверный человек уже прикидывает, как обойти это место и не накликать неприятности. Знакомо? У этого страха давняя история. В русских народных поверьях кошкам, особенно чёрным, приписывали демонические свойства. Считалось, например, что в кошку может превратиться ведьма.

Встречам на дороге вообще придавали особое значение. По тому, кто попадался навстречу и как себя вёл, пытались понять, удачно ли сложится путь. Этнограф Татьяна Щепанская в исследовании «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв.» описывает и страх перед кошкой, перебежавшей дорогу, и способы отвести предполагаемую беду. Нужно было перекреститься, трижды сплюнуть через левое плечо или переложить вещи из одной руки в другую. Если люди шли за руки, их полагалось расцепить, а снова взяться уже за тем местом, где пробежало животное.

При этом даже в русских поверьях кошке доставалась не одна только роль предвестницы несчастья. Например, кошка, перебежавшая дорогу рыбаку, символизировала плохой улов. А вот если пушистик сопровождал человека до лодки, то это уже счастливое предзнаменование. Выходит, что дело было не только в самом животном. Люди внимательно следили за его поведением и находили в нём подсказки о будущем.

Почему в Великобритании чёрная кошка к удаче и где ещё её любят?

Чёрная кошка в Великобритании считается символом удачи: какие счастливые приметы связаны с этим животным? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А теперь представьте, что вам советуют обрадоваться кошке, которая только что перебежала дорогу. В старых поверьях английских такая встреча как раз обещала удачу. А в Шотландии счастливым знаком считали появление чёрной кошки у двери, потому что такой милый гость обещал дому достаток и процветание. Кстати, в некоторых регионах Великобритании чёрный кот мог оказаться ещё и свадебным подарком. Ему приписывали способность принести невесте удачу и семейное благополучие!

Ещё один аргумент в защиту чёрных котиков связан с моряками. Дело в том, что животных брали на корабли ловить мышей, а заодно надеялись, что они принесут команде удачу. Согласно этому поверью, пушистик, который сам решил прийти на судно, становился очень хорошим знаком для мореплавателей. Если же он заходил на борт, а затем уходил, моряки могли увидеть в этом предвестие кораблекрушения.

Чёрная кошка в Японии: почему фигурки манэки-нэко тёмного цвета считаются защитой от зла и несчастий? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А в Японии фигуркам манэки-нэко с поднятой лапой приписывают способность привлекать удачу. Вы наверняка видели таких котиков у входов в магазины и кафе. При этом значение имеет цвет. Как утверждает Японский культурный центр при посольстве Японии в Сингапуре, розовая фигурка связана с успехом в любви, зелёная — с учёбой, а чёрная должна отгонять зло. Так что чёрному коту можно доверить даже защиту от тех самых неприятностей, в которых его привыкли обвинять.

Зачем в Великобритании придумали День чёрной кошки?

День чёрной кошки 27 октября: история британского праздника и причины, по которым его учредили в 2011 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Казалось бы, если чёрный кот обещает и удачный брак, и достаток, отбоя от желающих забрать его домой быть не должно. Однако у британской благотворительной организации «Cats Protection» была другая картина. Когда в 2011 году запускали кампанию в поддержку чёрных кошек, такие животные и их чёрно-белые сородичи в среднем ждали новых хозяев на семь дней дольше, чем питомцы других окрасов. Именно поэтому организация учредила День чёрной кошки 27 октября 2011 года.

Праздник должен был помочь этим животным найти дом. Зоозащитники стали привлекать к ним внимание, показывать их будущим хозяевам и рассказывать истории питомцев, которых уже забрали из приютов. У чёрного кота ведь может оказаться какой угодно характер. Один любит сидеть на руках, другой устраивает ночные забеги, третий часами наблюдает за птицами у окна. Но знакомство со всем этим начинается только тогда, когда человек решается подойти поближе. И гораздо приятнее, если новая встреча закончится для кошки счастливой переменой.