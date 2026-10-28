«Бабуль, можно добавки?»: 5 рецептов из детства, которые захочется приготовить своим детям

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек — тёплый праздник, который будто специально придумали для семейных посиделок за большим столом. А где такие посиделки, там и воспоминания о пирожках под полотенцем, домашней лапше и торте, ради которого хотелось поскорее доесть суп. В честь праздника Life.ru собрал те самые рецепты, по которым нам когда-то готовили любимые бабушки и дедушки. Теперь можно самим встать у плиты и угостить своих детей блюдами, которые когда-то делали нас счастливыми.

Торт на сковороде со сгущёнкой и заварным кремом

Как приготовить торт на сковороде: подробный рецепт торта со сгущёнкой и заварным кремом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Вы знали, что для домашнего торта к чаю хватит обычной сковороды и простых продуктов? В этом рецепте тонкие коржи на сгущёнке сочетаются с нежным заварным кремом и рассыпчатой обсыпкой из крошки. Получается большой мягкий торт, которого хватит на всю семью. Как же приготовить торт на сковороде?

Ингредиенты для коржей: Сгущённое молоко с сахаром — 380 г.

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 400–450 г и немного для раскатывания.

Разрыхлитель — 10 г.

Для крема: Молоко — 750 мл.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 200 г.

Пшеничная мука — 60 г.

Сливочное масло — 150 г.

Ванильный сахар — 8 г.

Как приготовить торт на сковородке? Начните с крема. Разотрите яйца с обычным и ванильным сахаром, добавьте муку и 150 мл молока. Размешайте до исчезновения комочков. Остальное молоко нагрейте и постепенно влейте в яичную смесь, работая венчиком. Перелейте массу в кастрюлю с толстым дном. На небольшом огне доведите до загустения, непрерывно перемешивая, особенно у дна. После появления первых пузырьков проварите около минуты. Снимите с плиты, вмешайте масло, накройте плёнкой в контакт и остудите. Соедините сгущёнку с яйцом. Добавьте разрыхлитель и сначала 400 г муки. Замесите мягкое тесто; оставшуюся муку подсыпайте понемногу, только если оно сильно липнет. Разделите тесто на восемь частей. Каждую тонко раскатайте и вырежьте круг диаметром около 20 см. Выпекайте на сухой разогретой сковороде при умеренном нагреве примерно по минуте с каждой стороны, до румяных пятнышек. Обрезки тоже испеките, остудите и раскрошите. Остывшие коржи промажьте кремом, покройте им верх и бока, обсыпьте крошкой. Уберите торт в холодильник минимум на восемь часов. За это время крем пропитает коржи, и торт будет легко нарезать.

Пирожки с капустой и яйцом как у бабушки

Как приготовить пирожки с капустой и яйцом: простой рецепт домашних пирожков в духовке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Пробовали домашние пирожки с капустой и яйцом? В этом рецепте мягкое дрожжевое тесто на молоке сочетается с сочной начинкой из тушёной капусты и рубленых яиц. Получаются пышные румяные пирожки, которые можно подать к супу или съесть с чашкой сладкого чая. Как же приготовить пирожки с капустой и яйцом?

Ингредиенты для теста: Пшеничная мука — 500 г.

Молоко — 250 мл.

Сухие быстродействующие дрожжи — 7 г.

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г.

Сахар — 25 г.

Соль — 1 ч. л. без горки.

Для начинки и смазывания: Белокочанная капуста — 600 г.

Яйца — 4 шт. для начинки и 1 шт. для смазывания.

Сливочное масло — 40 г.

Соль и чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить пирожки с капустой и яйцом? Смешайте муку с быстродействующими дрожжами. Отдельно соедините тёплое, около 35 °C, молоко, яйцо, сахар и соль. Всыпьте муку с дрожжами, замесите тесто, затем вмешайте мягкое масло. Вымешивайте 8–10 минут. Накройте и оставьте в тепле на 60–90 минут, до увеличения примерно вдвое. Четыре яйца сварите вкрутую, остудите и порубите. Капусту тонко нашинкуйте. Растопите масло на сковороде, добавьте капусту, соль и пару ложек воды. Тушите под крышкой 20–25 минут, до мягкости. Снимите крышку, выпарите лишнюю жидкость и остудите. Смешайте с яйцами, поперчите. Обомните тесто и разделите на 16 частей. Раскатайте лепёшки, положите в середину каждой по 1–1,5 ст. л. начинки, тщательно защипните края. Переложите пирожки швом вниз на противень с пергаментом. Оставьте на 20 минут, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке около 20–25 минут, до румяности. Готовые пирожки прикройте чистым полотенцем на 10 минут, чтобы корочка стала мягче.

Рецепт куриного супа с домашней лапшой

Как приготовить суп с домашней лапшой: подробный рецепт куриного супа с лапшой из яиц и муки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Arkadiusz Fajer

В этом рецепте тонкая яичная лапша сочетается с наваристым куриным бульоном, кусочками мяса и свежей зеленью. Получается сытный ароматный суп, который подойдёт для обеда всей семьёй. Как же приготовить куриный суп с домашней лапшой?

Ингредиенты для супа: Курица на кости — 600 г.

Вода — 2,5 л.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Укроп или петрушка — небольшой пучок.

Соль и чёрный перец — по вкусу.

Для лапши: Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — примерно 200–220 г и немного для раскатывания.

Соль — щепотка.

Как приготовить куриный суп с домашней лапшой: Залейте курицу холодной водой. После закипания снимите пену, добавьте очищенные луковицу и морковь. Варите при слабом кипении около часа, до готовности мяса. В конце посолите. Пока варится бульон, смешайте яйца со щепоткой соли. Постепенно добавляя муку, замесите плотное тесто. Вымешивайте 8–10 минут, накройте и оставьте на 20–30 минут. Разделите тесто пополам. На слегка присыпанном мукой столе раскатайте каждую часть в пласт толщиной около 1 мм. Дайте подсохнуть 10 минут: поверхность должна перестать липнуть, но сохранить гибкость. Слегка припылите пласты мукой, свободно сверните рулетами и нарежьте полосками шириной 2–3 мм. Разверните лапшу руками и стряхните лишнюю муку. Достаньте курицу и овощи. Бульон процедите, мясо отделите от костей, морковь нарежьте. Луковицу уберите. Верните мясо и морковь в бульон, доведите до кипения. Всыпьте лапшу и варите примерно 3–5 минут, до мягкости. Добавьте перец и рубленую зелень, снимите с огня и дайте постоять под крышкой пять минут.

Творожники — жареные колечки и восьмёрки

Как приготовить творожники: простой рецепт творожных колечек с сахарной пудрой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pausestudio

Как из 250 граммов творога можно приготовить целую тарелку пышных колечек к чаю? В этом рецепте у творожников золотистая корочка, мягкая серединка и обсыпка из сахарной пудры. Получаются нежные творожные пончики, которым можно придать форму колец или восьмёрок. Как же приготовить такие творожники дома?

Ингредиенты: Творог 5–9% без лишней сыворотки — 250 г.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 75 г.

Сахар — 40 г.

Пшеничная мука — около 270 г и немного для раскатывания.

Сода — ½ ч. л.

Соль — щепотка.

Рафинированное растительное масло — 500–700 мл.

Сахарная пудра — для подачи.

Как приготовить: Разотрите творог, добавьте яйца, сметану, сахар, соль и соду. Перемешайте, оставьте на пять минут. Постепенно всыпьте муку. Получится мягкое, слегка липкое тесто. На припылённом столе раскатайте его в пласт толщиной около 8 мм. Стаканом вырежьте кружки, маленькой формочкой — отверстия в центре. Часть колец можно перекрутить восьмёркой. В глубоком сотейнике нагрейте масло слоем 3–4 см примерно до 170 °C. Опускайте заготовки небольшими порциями, оставляя место для увеличения. Жарьте около двух минут с каждой стороны, до золотистого цвета и готовности внутри. Выложите на бумажное полотенце. Слегка остывшие творожники посыпьте сахарной пудрой.

Как приготовить луковые котлеты из зелёного лука?

Как приготовить луковые котлеты: подробный рецепт котлет из зелёного лука на сковороде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bismillah nopay

Большой пучок зелёного лука, пара яиц и немного муки — вот и всё, что нужно для этих котлет. На сковороде у них быстро схватывается румяная корочка, а внутри остаётся сочная зелень. Подавайте сразу, со сметаной и картофельным пюре.

Ингредиенты: Зелёный лук — 200 г.

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 3 ст. л. без горки, около 45 г.

Соль и чёрный перец — по вкусу.

Растительное масло — 3–4 ст. л.

Сметана — для подачи.

Как приготовить: Вымойте лук, хорошо обсушите и мелко нарежьте вместе с белой частью. Слегка помните руками. Добавьте яйца, соль, перец и муку. Перемешайте: масса должна держаться на ложке. Разогрейте масло и выкладывайте смесь небольшими порциями, слегка разравнивая. Делайте котлеты толщиной около 1 см, чтобы они успели прожариться. Готовьте на умеренном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки и полного схватывания яйца внутри. Подавайте горячими.

А какое блюдо из детства вы запомнили лучше всего? Напишите в комментариях. Дополнить такой обед можно домашним яблочным соком, который легко заготовить на зиму. А для следующей семейной встречи присмотрите один из пяти рецептов запечённой рыбы по-советски!