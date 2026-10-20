Перестаньте платить доставкам! 5 ресторанных блюд, которые дома выходят вкуснее, быстрее и большими порциями

20 октября отмечают Международный день повара. Праздник учредила в 2004 году Всемирная ассоциация кулинарных сообществ и выбрала дату в честь собственного основания: организацию создали в Париже 20 октября 1928 года. Отличный повод вспомнить, что многие ресторанные хиты не требуют профессиональной кухни. Мы выбрали пять блюд, которые многие привыкли заказывать в доставке, хотя дома они выходят дешевле и вкуснее. Подробные рецепты каждого блюда на Life.ru уже есть.

Салат «Цезарь»

Салат «Цезарь» дома: соус и гренки как в ресторане. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самый известный ресторанный салат придумал вовсе не римский император, а повар Цезарь Кардини, владелец заведений в мексиканской Тихуане. По легенде, 4 июля 1924 года на кухне почти ничего не осталось, и он собрал блюдо из листьев салата, сыра и гренок. В доставке у «Цезаря» две беды: гренки размокают в соусе, а листья жухнут ещё по дороге. Дома этого легко избежать, если заправлять салат прямо перед подачей и не держать его в холодильнике.

Классический соус готовят из желтков, оливкового масла, тёртого пармезана, лимонного сока и вустерского соуса, а салатник заранее натирают чесноком. Гренки из багета с растопленным сливочным маслом и сушёным чесноком подсушивают в духовке при 150 градусах около 15 минут. Листья салата обязательно обсушите, иначе соус станет жидким. Семь вариантов, от классики до версии с креветками, собраны в нашей подборке рецептов салата «Цезарь» с фото и тремя видами соуса.

Тайский суп том ям

Тайский суп том ям в домашних условиях. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Острый кисло-сладкий суп в доставке страдает сильнее многих блюд: пока курьер едет, креветки перевариваются в горячем бульоне, а аромат тускнеет. Дома же том ям готовится меньше чем за час и подаётся прямо с огня. Сначала пять минут варят ароматную основу из бульона с лемонграссом, галангалом, листьями макрут-лайма и чили. Затем добавляют грибы, пасту для том яма, помидоры черри и кокосовое молоко, а креветки кладут в самом конце.

Креветкам хватит двух-трёх минут, иначе они станут резиновыми. Рыбный соус вливают в конце, а сок лайма добавляют уже после того, как кастрюлю сняли с огня. Перед подачей суп пробуют и выравнивают вкус: не хватает соли — добавьте рыбного соуса, кислоты — ещё немного лайма. Крупные куски лемонграсса и галангала нужны только для аромата и обычно остаются в тарелке. Пошагово рецепт расписан в нашей подборке восьми супов, где том ям соседствует с харчо и гороховым.

Жюльен в кокотницах

Жюльен из грибов в кокотницах под сырной корочкой. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Горячую закуску в маленьких формах многие помнят по советским ресторанам. Само французское слово обозначает нарезку тонкой соломкой, а у нас так прозвали грибы в сливочном соусе под сырной корочкой. В доставке эта корочка отпотевает под крышкой контейнера и превращается в мокрый блин. Дома шампиньоны с луком обжаривают на сливочном масле, пока не уйдёт вся жидкость, присыпают ложкой муки, вливают сливки, добавляют сметану жирностью 20–25% и запекают под сыром при 190 градусах около 10–12 минут.

Куриные крылышки в медово-соевом соусе

Куриные крылышки в медово-соевом соусе в духовке. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Крылышки исчезают со стола первыми, но в закрытой коробке их липкая глазурь быстро размокает. Дома всё проще и надёжнее. Соевый соус смешивают с мёдом, чесноком и тёртым свежим имбирём, маринуют крылышки полчаса и запекают при 190 градусах 30–35 минут, а каждые десять минут переворачивают. Кунжут насыпают уже после духовки, чтобы он не подгорел. Точные пропорции есть в нашем сборнике рецептов для духовки, где крылышки соседствуют с мясом по-французски.

Запечённый чизкейк

Запечённый чизкейк на песочной основе. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чизкейк кажется десертом для кондитеров, но секрет у него простой. Основу делают из песочного печенья с растопленным сливочным маслом: крошку утрамбовывают в форме и убирают в холодильник на 15 минут. Для начинки сливочный сыр смешивают с сахарной пудрой, по одному вводят яйца, затем добавляют сметану, ваниль, лимонный сок и ложку крахмала. Взбивать массу до пузырей нельзя: лишний воздух в духовке заставит верх потрескаться.

Выпекают чизкейк при 150–160 градусах около часа, пока центр не начнёт слегка дрожать. Остывать ему лучше в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, а потом минимум шесть часов в холодильнике. Горячим его не режут: начинка уплотняется и становится ровной только после охлаждения. Зато в итоге получается целая форма на восемь порций вместо одного кусочка в пластиковой коробке, и никакой курьер не помнёт его по дороге.

Цена в меню складывается не только из продуктов: в неё входят аренда, зарплаты, упаковка, работа курьера и комиссия сервиса. Дома вы платите за ингредиенты, сами выбираете сыр и креветки и подаёте блюдо горячим, а не после поездки в термосумке. В День повара стоит поздравить тех, кто кормит нас в кафе и столовых, а заодно попробовать себя в их роли. Начать можно с десерта: пошаговый рецепт запечённого чизкейка на песочной основе есть в нашем топе выпечки.