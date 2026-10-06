Чифирь: что это за напиток, зачем его пьют на зоне и почему на самом деле он опасен

Чифирь часто представляют как отдельный напиток с особым рецептом. На деле это крайне крепкий чайный настой, который в тюремной среде превратился в привычку и ритуал. Life.ru рассказывает, зачем его пьют на зоне, как он действует и почему вокруг него столько легенд.

Что такое чифирь?

Чифирь: из чего делают крепкий чайный настой и почему в нём сложно определить дозу кофеина? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чифирь — это очень крепкий чайный настой. Для приготовления такого напитка используют много сухой заварки и долго выдерживают её в горячей воде. От обычного чая он отличается прежде всего высокой и непредсказуемой концентрацией кофеина. Единого рецепта нет, поэтому точно сказать, сколько кофеина содержится в кружке чифиря, нельзя. А бодрящий эффект настоя связывают с высоким содержанием кофеина. Но почему же чифирь называют тюремным напитком? Давайте разбираться.

Почему чифирь стал частью тюремной культуры?

Почему чифирь пьют на зоне: как крепкий чай стал частью тюремных традиций и ритуалов? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В местах лишения свободы чай был особым ритуалом внутри жёстко ограниченного распорядка. А чифирь из-за своей крепости и особого способа употребления приобрёл дополнительное значение — как знак принадлежности к определённой среде. Однако есть и практическое объяснение. Как мы уже писали, чифирь содержит достаточно много кофеина, а это особенно ценно в условиях холода, тяжёлой работы или нарушенного режима сна. Но такой эффект не заменяет отдых и не делает человека выносливее — он лишь временно стимулирует нервную систему.

Чифирь известен не только по рассказам о тюрьме. О нём писал Варлам Шаламов, прошедший лагеря Колымы. В разборе «Колымских рассказов» литературный проект «Полка» приводит описание чифиря как очень крепкого и горького напитка, который, по словам писателя, помогал не спать. Это важное свидетельство лагерного быта, хотя литературный текст сам по себе не устанавливает, когда и где именно возникла традиция.

Как чифирь действует на организм?

Как чифирь влияет на организм: кофеин, учащённое сердцебиение и нарушения сна. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поскольку в настое содержится кофеин, после крепкого чая человек может почувствовать прилив бодрости. Но содержание кофеина зависит от самого чая и способа заваривания, а для чифиря нет единого стандарта. Поэтому нельзя точно сказать, сколько кофеина окажется в конкретной кружке. Так или иначе, важно помнить, что избыток кофеина может вызвать учащённое сердцебиение, дрожь, тревожность, тошноту и нарушения сна.

При очень большом количестве кофеина реакция может быть серьёзнее: возможны повторная рвота, спутанность сознания, нарушения сердечного ритма и судороги. Риск зависит от крепости настоя, выпитого количества, чувствительности человека и состояния здоровья. При регулярном употреблении кофеина может развиться привыкание, а если резко прекратить пить напитки с кофеином, возможны головная боль, сонливость, раздражительность и трудности с концентрацией.

Чифирь — это не особое средство, а очень крепкий чай, который даёт кратковременный эффект бодрости, но может вызвать неприятные реакции из-за кофеина. На зоне он стал не только способом взбодриться, но и частью привычного уклада со своими ритуалами и правилами. А какие ещё способы выживать в лагерных условиях придумывали заключённые? Об одном таком месте Life.ru рассказывал в материале о Вайгаче — острове, куда заключённые мечтали попасть с Колымы.