Вечно мёрзнете, голодны и постоянно хочется спать? Вот какие продукты помогут прийти в себя

В октябре световой день сокращается особенно быстро, и самочувствие меняется вслед за ним. Гормон сна мелатонин начинает вырабатываться раньше и в большем количестве, поэтому днём тянет прилечь даже после нормальной ночи. На обогрев тела уходит больше энергии, и аппетит растёт вместе с холодом. Справиться с этим одной силой воли трудно, зато правильная тарелка способна заметно помочь. Life.ru собрал продукты, которые стоит держать под рукой в середине осени.

Горячий суп вместо бутерброда

Горячий суп в холодный сезон: чем согреться в октябре. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Первое правило холодного сезона простое: хотя бы раз в день на столе должно быть горячее блюдо. Суп на мясном бульоне с овощами и крупой греет лучше любого свитера, а сытости от него хватает надолго. Чеснок, лук и имбирь добавляют остроты, и от такой тарелки тепло расходится по всему телу. Холод и сырость бьют не только по настроению: у многих к дождю начинают ныть суставы, и Life.ru разбирался, почему колени болят на погоду и правда ли организм чувствует давление.

Каша на завтрак

Каша на завтрак осенью: сытость и энергия до обеда. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Овсянка, гречка или пшено утром работают как дрова в печке: горят медленно и греют долго. Углеводы из круп превращаются в энергию постепенно, поэтому к обеду не хочется сметать всё подряд. Гречка к тому же богата железом, а его нехватка часто прячется за вечной вялостью: кислород хуже доходит до тканей, и человек зевает с самого утра. Добавьте в кашу ложку орехов или кусочек сливочного масла, и такой завтрак без труда продержит вас до обеда.

Жирная рыба и яйца против осенней спячки

Жирная рыба и яйца: источники витамина D осенью. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Солнца осенью становится мало, и запасы витамина D в организме тают. Диетологи связывают его нехватку с упадком сил, сонливостью и хандрой, а среди главных источников называют жирную рыбу, печень трески и яичный желток. Скумбрия или сельдь пару раз в неделю и омлет на завтрак подойдут лучше модных добавок, их без анализа пить не советуют. Многие в такие дни списывают вялость на капризы Солнца и сверяются с прогнозом магнитных бурь. Кстати, чего ждать от октября, мы уже рассказали.

Тыква и другие оранжевые овощи

Тыква и оранжевые овощи: сезонные продукты октября. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Октябрь по праву называют месяцем тыквы. В ней много бета-каротина, из него организм получает витамин A для кожи, зрения и иммунитета. Клетчатки в тыкве тоже хватает, а калорий при этом немного. Запечённая долька с корицей заменит сладкое, а крем-суп из тыквы и моркови согреет в промозглый вечер. Из той же оранжевой компании стоит присмотреться к моркови и батату. Сезонные овощи сейчас дешевле, а пользы в них больше, чем в тех, что везли через полмира.

Квашеная капуста и кефир

Квашеная капуста и кефир для иммунитета осенью. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Квашеная капуста веками выручала русских людей зимой. Витамин C в ней сохраняется и после ферментации, а полезные бактерии поддерживают кишечник, с которым тесно связан иммунитет. Той же цели служат кефир, ряженка и натуральный йогурт, особенно с горстью овощей или фруктов. В деревнях капусту рубили и квасили в начале осени, чтобы к Покрову бочки уже стояли в погребе.

Перекусы против вечного голода

Полезные перекусы против осеннего голода. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAl)

Октябрьский голод часто приходит не от пустого желудка, а от скачков сахара в крови. Булочка или печенье дают энергию на полчаса, а потом рука снова тянется к шкафу. Горсть орехов, яблоко с куском сыра или творог с ягодами работают иначе: белок и полезные жиры вместе с клетчаткой насыщают надолго. Яблоки и груши как раз в сезоне, а грецкие орехи и миндаль богаты витамином E. Держите такой перекус в сумке, и вечером не придётся штурмовать холодильник.

Ни один продукт не заменит сна, прогулок при дневном свете и тёплой одежды, но правильная еда заметно облегчает переход к зиме. Горячий обед, рыба пару раз в неделю, сезонные овощи и разумные перекусы помогают меньше зевать и реже заглядывать в холодильник. Если же упадок сил и тоска держатся неделями при нормальном питании и режиме, дело может быть вовсе не в еде. Тогда пригодится наш разбор, к кому идти с бессонницей и унынием: к психологу, психотерапевту или психиатру.