Чёрная, красная или щучья? Какую икру есть при разных болезнях без скачков давления и отёков

При выборе икры людям с гипертонией, заболеваниями почек и склонностью к отёкам стоит смотреть прежде всего не на вид рыбы, а на количество соли в продукте. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, красная, чёрная и икра других рыб немного различаются по содержанию белков и жиров, однако при обычных небольших порциях эта разница для большинства людей не принципиальна. Гораздо большее значение может иметь состав конкретного продукта и количество добавленной производителем соли.

Прежде всего икра у нас, как правило, продаётся вместе с солью. Поэтому тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, которые обычно связаны с повышенным давлением, нужно быть осторожными. Таким людям икру можно либо в очень ограниченном количестве, либо вообще нельзя — всё зависит от тяжести ситуации Елена Соломатина врач-диетолог

Ограничивать солёную икру врач также посоветовала при некоторых заболеваниях почек и выраженной склонности к отёкам. Особенно внимательно к рациону, по её словам, стоит относиться людям с ограниченной подвижностью после болезни или травмы.

При заболеваниях ЖКТ выбор также зависит от состояния человека. В период обострения панкреатита или при некоторых проблемах с желчным пузырём врач может рекомендовать ограничивать даже продукты, содержащие полезные жиры, поэтому универсального «самого полезного» вида икры для всех не существует.

«Если у человека сейчас обострение, например гипертонический криз, то даже эта ложка может повлиять. Но ведь он ест не одну икру: он мог съесть что-то ещё солёное, понервничать, у него может быть недостаток калия. Всё это в совокупности приводит к тому, что может подскочить давление из-за задержки жидкости», — отметила диетолог.

Отдельно Соломатина остановилась на имитированной икре. Продукт из бульона с агар-агаром или желатином по составу заметно отличается от натуральной икры, поскольку изготовлен из другого сырья. При этом некоторые варианты имитации, сделанные на основе рыбного сырья с желирующими компонентами, по вкусу и пищевым характеристикам могут быть ближе к натуральному продукту.

Отдельную осторожность врач посоветовала соблюдать при любых состояниях, при которых нежелательны скачки давления или задержка жидкости. В качестве примера она упомянула глаукому, хотя конкретные ограничения в таком случае должны определяться врачом с учётом диагноза пациента.

При гипертоническом кризе, по словам специалиста, даже небольшая порция солёной икры может оказаться нежелательной, особенно если она становится лишь одним из нескольких факторов.

Соломатина пояснила, что человек мог одновременно съесть другую солёную пищу, испытывать стресс или иметь недостаток калия. В совокупности это способно способствовать задержке жидкости и подъёму давления.

Чёрная икра, по словам диетолога, нередко бывает менее солёной, однако считать это универсальным правилом нельзя: содержание натрия зависит от рецептуры конкретного производителя. Значение имеют также консерванты, условия изготовления и качество сырья.

Соломатина отдельно предупредила о риске покупки икры сомнительного происхождения перед праздниками. По её словам, продукт может быть изготовлен кустарно или браконьерами, поэтому важно обращать внимание на производителя, маркировку, условия хранения и место продажи.

Щучью икру диетолог назвала одним из потенциально более мягких вариантов по солёности. Однако и здесь универсального правила нет: людям с гипертонией, заболеваниями почек, аллергией или другими ограничениями всё равно нужно смотреть на состав конкретного продукта и рекомендации врача.

Ранее Life.ru рассказывал, чем может обернуться переедание красной икры на новогоднем застолье. Диетолог Оксана Михалева обращала внимание прежде всего на высокое содержание соли и советовала ограничиваться небольшой порцией продукта. Особенно внимательно к количеству икры специалист рекомендовала относиться людям, которым необходимо контролировать давление и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.