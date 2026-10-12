Россиянам предложили альтернативу красной икре на фоне резкого сокращения вылова

Красная икра не исчезнет из российских магазинов, несмотря на резкое сокращение вылова лосося в 2026 году, однако покупателям, вероятно, придётся платить за неё больше. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, допустивший переход части потребителей на более доступную икру других видов рыб.

«Некоторые потребители могут переключаться на альтернативы: например, икру других рыб», — отметил Востриков в ходе выставки «Золотая осень».

По словам эксперта, после удачной лососёвой путины 2025 года у предприятий сохранились переходящие запасы замороженной рыбы. Они используются преимущественно переработчиками, однако низкий вылов нынешнего сезона может привести к сокращению производства и изменению цен на свежую продукцию.

Востриков подчеркнул, что дефицита красной икры на магазинных полках не ожидается. При этом рост стоимости способен заметно снизить спрос на деликатес и подтолкнуть покупателей к более бюджетным вариантам.

«Красной рыбы и икры хватит на всех желающих, но заплатить придётся дороже или отказаться и рублём проголосовать за белую рыбу и её икру по гораздо более дешёвой цене», — заявил глава ассоциации.

По его мнению, рынок самостоятельно отрегулирует ситуацию: сокращение предложения приведёт к изменению цен и перераспределению покупательского спроса в пользу аналогичных товаров.

Ранее Life.ru сообщал, что красная икра в России может подорожать до 30–40 тысяч рублей за килограмм к Новому году. По оценкам представителей рыбной отрасли, в 2026 году вылов тихоокеанского лосося сократился примерно в 3,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Среди причин назывались неблагоприятные климатические условия и изменения температуры воды.