Внутри водоросли и джус: Роскачество раскрыло разницу между имитированной и структурированной икрой

Натуральная, имитированная и структурированная икра могут стоять на одной магазинной полке, поэтому при покупке важно читать маркировку. Чем различаются эти продукты и как их не перепутать, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

«В имитированной и структурированной икре нет ничего нелегального, если продукт имеет соответствующую маркировку. Производитель должен указать, что это не настоящая икра, чтобы не вводить потребителя в заблуждение», — пояснили в организации.

На натуральном продукте обычно пишут «икра лососевая». На заменителях можно встретить обозначения «икорное изделие» или «икорно-рыбный продукт». По словам специалистов, отдельных законодательных ограничений на соседство этих товаров на полке нет.

Имитированную икру чаще всего делают из альгината натрия — вещества, получаемого из бурых водорослей. Его раствор капают в раствор хлорида кальция, где формируются круглые «икринки». Рыбный бульон помогает придать им характерный вкус. Также при производстве могут использовать желатин или каррагинан.

Структурированная икра ближе к натуральной по составу: её основой служит джус — икорный сок, выделяющийся из лопнувших настоящих икринок. Его заключают в оболочку, воссозданную с помощью желатина. Иногда добавляют ароматизаторы и красители.

После покупки специалисты предлагают присмотреться к икринкам и проверить их в горячей воде. У натуральной икры виден характерный «глазок», а при нагревании и аккуратном раздавливании белок сворачивается, делая воду мутно-белой. Имитированная икра может окрасить воду красителем либо сохранить форму. При этом Роскачество уточняет в своих рекомендациях: подобие «глазка» встречается и у имитации, а структурированный продукт тоже содержит белок. Поэтому внешний вид и домашняя проверка не заменяют изучение маркировки и состава.

Ранее стало известно, что производство красной икры в России резко сократилось, а выпуск заменителей вырос. За январь — август 2026 года выпуск лососевой икры снизился на 68,9% относительно того же периода прошлого года — до 3,1 тысячи тонн. Производство заменителей за восемь месяцев увеличилось на 29,7%, до 2,6 тысячи тонн.