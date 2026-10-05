Производство лососевой икры в России за январь — август 2026 года сократилось на 68,9% год к году и составило всего 3,1 тысячи тонн. Такие данные Росстата приводят «Ведомости».

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спад достиг 55,1%. Для сравнения, за весь 2024 год предприятия выпустили 10,5 тысячи тонн деликатеса, а в 2025-м показатель вырос до 12,6 тысячи.

Участники отрасли не ждут заметного улучшения до конца года. В Рыбном союзе прогнозируют итоговый объём не выше 4,5 тысячи тонн, а Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка допускает 4,5–5 тысяч. Таким образом, результат может оказаться в 2,5–2,8 раза ниже прошлогоднего.

На фоне резкого сокращения натуральной продукции производители стали активнее выпускать имитацию. За восемь месяцев её объём прибавил 29,7% и достиг 2,6 тысячи тонн. При этом в 2025 году производство заменителей, наоборот, снизилось почти на треть — до 3,8 тысячи тонн.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Рыбном союзе не ожидают скачков цен на красную икру в преддверии Нового года. При этом сейчас килограмм такой продукции нового улова в среднем обходится примерно в 18–20 тысяч рублей.