Икра снова роскошь: как падение вылова лосося в 3,4 раза повлияет на стоимость деликатеса

Красная икра возвращается к стоимости, соответствующей премиальному статусу этого продукта, а связано это с падением вылова лосося в России в 3,4 раза. Такое мнение в интервью «Ведомостям» высказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

По его словам, представление о дешевизне деликатеса сформировалось в том числе из-за большого объёма браконьерской продукции и товара низкого качества, которые ранее попадали на рынок. Нынешний уровень цен глава ВАРПЭ назвал более справедливым для редкого продукта.

Дополнительное давление на рынок оказывает слабая лососёвая путина. К 24 сентября российские рыбаки добыли около 98 тысяч тонн лососевых. Это в 3,4 раза меньше результата сопоставимого периода 2025 года и в 2,3 раза ниже показателя 2024-го.

Изначально Росрыболовство прогнозировало на 2026 год добычу примерно 227 тысяч тонн тихоокеанских лососей, однако фактические результаты оказались значительно слабее ожиданий.

Ранее Life.ru сообщал, что красная икра нового улова к концу сентября продаётся в среднем по 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции достигли 23 тысяч. В АКОРТ связывали высокие ценники прежде всего с резким сокращением добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке.