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7 декабря, 12:10

3 лайфхака технолога, как выбрать настоящую красную икру и не нарваться на имитацию

Без красной икры новогодний стол перестаёт быть праздничным. В декабре этот продукт продают практически везде и разброс цен поражает. Расскажем, как купить качественную икру и как выявить подделку.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Красная икра — такой же обязательный атрибут новогодней ночи, как наряженная ёлка и тазик салата оливье. У многих россиян икра — любимый деликатес, и нарваться на имитацию было бы очень обидно. Технолог Александр Егоров поделился лайфхаками, как определить и купить настоящую красную икру, когда от изобилия на прилавках теряешься, что выбрать.

Как определить хорошую икру?

В первую очередь, если икра в прозрачной банке, обратите внимание на консистенцию продукта. Также изучите маркировку, тару и состав. Срок хранения красной икры — до года, поэтому при покупке обращайте внимание на дату производства, чтобы не купить несвежую. Очень важен и состав — в продукте не должно быть лишних ингредиентов. При этом допустимо присутствие консервантов, например бензоата натрия и сорбиновой кислоты, поваренной соли и воды.

Что должно быть указано на банке с икрой?

На банке с красной икрой обязательно должны быть указаны: состав, название и объём продукта, срок годности, дата и место производства, номер партии, условия хранения. Фото © Shutterstock

На банке с красной икрой обязательно должны быть указаны: состав, название и объём продукта, срок годности, дата и место производства, номер партии, условия хранения. Фото © Shutterstock

На банке с красной икрой или этикетке на ней в обязательном порядке должно быть указано следующее:

  • состав;
  • название продукта;
  • объём, который не может превышать 270 миллилитров;
  • срок годности и дата производства;
  • номер партии, название компании-производителя, место изготовления;
  • условия хранения деликатеса.

Если на банке написано, что это просто лососёвая икра без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт. По ГОСТу обязательно указывается следующее: икра лососёвая зернистая, а также даётся уточнение, какой именно вид — горбуша, нерка, кета и так далее

Александр Егоров

Технолог

<p>Если на банке написано, что это просто лососёвая икра без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт. По ГОСТу обязательно указывается следующее: икра лососёвая зернистая, а также даётся уточнение, какой именно вид — горбуша, нерка, кета и так далее</p>
<p>Если на банке написано, что это просто лососёвая икра без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт. По ГОСТу обязательно указывается следующее: икра лососёвая зернистая, а также даётся уточнение, какой именно вид — горбуша, нерка, кета и так далее</p>

Жесть или стекло: какая икра в банках лучше?

Тара, в которой продаётся икра, должна быть без ржавчины, трещин, подтёков, нарушения герметичности, деформации, вздутия и сколов. Лучше, конечно, выбирать икру в стеклянной таре, но и стоит она намного дороже баночной. Объясняется это отсутствием химических реакций между продуктом и стеклом. Икра в стекле дольше сохраняет свои качества, а покупатель легко может оценить её внешний вид.

Икру в пластиковых формах лучше не покупать — герметичность такой тары легко нарушить, повредив при перевозке.

Чем отличается имитированная икра от настоящей?

Признаки, которые отличают имитированную икру от настоящей:

  • отсутствие жирового пятна-зародыша у подделки;
  • неморской вкус;
  • эллипсоидная форма икринок.

Если в магазине вам попалась баночка с икрой со стоимостью, не превышающей 300 рублей, имейте в виду, что перед вами подделка и имитация икры. Стоимость одного килограмма качественного продукта стартует от 2000 рублей

Александр Егоров

Технолог

<p>Если в магазине вам попалась баночка с икрой со стоимостью, не превышающей 300 рублей, имейте в виду, что перед вами подделка и имитация икры. Стоимость одного килограмма качественного продукта стартует от 2000 рублей</p>
<p>Если в магазине вам попалась баночка с икрой со стоимостью, не превышающей 300 рублей, имейте в виду, что перед вами подделка и имитация икры. Стоимость одного килограмма качественного продукта стартует от 2000 рублей</p>

Как проверить, свежая икра или нет?

Чтобы проверить икру на свежесть, обратите внимание на срок годности, указанный на упаковке. Если приобретаете деликатес на развес, попросите у продавца документ, в котором прописаны место и дата, когда была произведена продукция, а также состав и условия изготовления.

Как понять, что красная икра плохая?

Несвежую красную икру выдадут неприятный запах и слизь или гниль в банке. Фото © ТАСС / Олег Золото

Несвежую красную икру выдадут неприятный запах и слизь или гниль в банке. Фото © ТАСС / Олег Золото

Чтобы понять, что красная икра плохая, обратите внимание на эти нюансы, пишет "Вечерняя Москва":

  • в просроченной или испорченной икре присутствуют слизь и/или гниль;
  • от икры исходит неприятный запах;
  • продукт настолько неаппетитный, что его даже не хочется пробовать.
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Марта Белова

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