3 лайфхака технолога, как выбрать настоящую красную икру и не нарваться на имитацию

Красная икра — такой же обязательный атрибут новогодней ночи, как наряженная ёлка и тазик салата оливье. У многих россиян икра — любимый деликатес, и нарваться на имитацию было бы очень обидно. Технолог Александр Егоров поделился лайфхаками, как определить и купить настоящую красную икру, когда от изобилия на прилавках теряешься, что выбрать.

Как определить хорошую икру?

В первую очередь, если икра в прозрачной банке, обратите внимание на консистенцию продукта. Также изучите маркировку, тару и состав. Срок хранения красной икры — до года, поэтому при покупке обращайте внимание на дату производства, чтобы не купить несвежую. Очень важен и состав — в продукте не должно быть лишних ингредиентов. При этом допустимо присутствие консервантов, например бензоата натрия и сорбиновой кислоты, поваренной соли и воды.

Что должно быть указано на банке с икрой?

На банке с красной икрой обязательно должны быть указаны: состав, название и объём продукта, срок годности, дата и место производства, номер партии, условия хранения. Фото © Shutterstock

На банке с красной икрой или этикетке на ней в обязательном порядке должно быть указано следующее: состав;

название продукта;

объём, который не может превышать 270 миллилитров;

срок годности и дата производства;

номер партии, название компании-производителя, место изготовления;

условия хранения деликатеса.

Если на банке написано, что это просто лососёвая икра без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт. По ГОСТу обязательно указывается следующее: икра лососёвая зернистая, а также даётся уточнение, какой именно вид — горбуша, нерка, кета и так далее Александр Егоров Технолог

Жесть или стекло: какая икра в банках лучше?

Тара, в которой продаётся икра, должна быть без ржавчины, трещин, подтёков, нарушения герметичности, деформации, вздутия и сколов. Лучше, конечно, выбирать икру в стеклянной таре, но и стоит она намного дороже баночной. Объясняется это отсутствием химических реакций между продуктом и стеклом. Икра в стекле дольше сохраняет свои качества, а покупатель легко может оценить её внешний вид. Икру в пластиковых формах лучше не покупать — герметичность такой тары легко нарушить, повредив при перевозке.

Чем отличается имитированная икра от настоящей?

Признаки, которые отличают имитированную икру от настоящей: отсутствие жирового пятна-зародыша у подделки;

неморской вкус;

эллипсоидная форма икринок.

Если в магазине вам попалась баночка с икрой со стоимостью, не превышающей 300 рублей, имейте в виду, что перед вами подделка и имитация икры. Стоимость одного килограмма качественного продукта стартует от 2000 рублей Александр Егоров Технолог

Как проверить, свежая икра или нет?

Чтобы проверить икру на свежесть, обратите внимание на срок годности, указанный на упаковке. Если приобретаете деликатес на развес, попросите у продавца документ, в котором прописаны место и дата, когда была произведена продукция, а также состав и условия изготовления.

Как понять, что красная икра плохая?

Несвежую красную икру выдадут неприятный запах и слизь или гниль в банке. Фото © ТАСС / Олег Золото