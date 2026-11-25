Выбрать форель с красной икрой по внешним признакам достаточно сложно, а самостоятельная засолка обнаруженного при разделке рыбы деликатеса может оказаться небезопасной. В пресс-службе Роскачества рассказали Life.ru, на что обращать внимание при покупке рыбы и можно ли замораживать извлечённую из неё икру.

Перед нерестом брюшко самки обычно становится более округлым и объёмным. Однако специалисты предупреждают, что этот признак является лишь косвенным и полагаться исключительно на него при покупке не стоит.

«По нему нельзя достоверно определить ни пол рыбы, ни наличие в ней зрелой икры», — пояснили в Роскачестве.

Красную икру, извлечённую из свежей рыбы, можно замораживать. Однако необходимо соблюдать определённый температурный режим и продолжительность обработки. Особенно это касается диких лососевых рыб, в икре которых могут встречаться паразиты.

«Обычная бытовая морозильная камера не всегда обеспечивает условия, необходимые для их уничтожения. Не стоит рассчитывать и на то, что домашняя засолка сама по себе сделает икру безопасной: соль не гарантирует гибели паразитов», — предупредили специалисты.

Перед самостоятельным приготовлением деликатеса необходимо учитывать вид рыбы и соблюдать проверенные рекомендации по предварительной обработке икры. Не менее важно убедиться в свежести самой тушки.

«Если у неё появился неприятный запах, выраженная слизь на поверхности или мясо стало рыхлым, использовать такую икру не следует», — добавили в пресс-службе Роскачества.

Напомним, в преддверии Нового года россияне устроили настоящую охоту за форелью с красной икрой на платных водоёмах. За возможность самостоятельно добыть праздничный деликатес любители рыбалки готовы отдавать от двух до восьми тысяч рублей. Интерес к такому способу экономии вырос на фоне подорожания икры. При этом, согласно опросу Роскачества, 73% респондентов не готовы отказываться от натурального продукта в пользу заменителей. Самой популярной среди покупателей остаётся икра горбуши, за которой следуют кета и нерка.