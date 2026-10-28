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Опубликовано 28 октября, 14:03

Даже по 20 тысяч за килограмм: Россияне не готовы отказываться от настоящей красной икры

73% россиян отказались менять натуральную красную икру на заменители

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Почти три четверти опрошенных россиян не готовы заменять натуральную красную икру дешёвыми аналогами даже на фоне резкого роста цен. Настоящий деликатес предпочитают 73% участников исследования Роскачества. При этом имитированную икру регулярно покупают лишь 4%, а ещё 11% изредка выбирают её вместо натуральной. Результаты опроса 5,2 тысячи человек приводит SHOT ПРОВЕРКА.

Высокая стоимость всё же заставляет покупателей ограничивать себя. Каждый пятый участник опроса вообще не приобретает красную икру, а 36% позволяют себе деликатес только раз в год, преимущественно к праздникам. Самой любимой у россиян оказалась икра горбуши — её выбрали 23% респондентов.

Второе место заняла икра кеты с 18%, следом расположились нерка (8%), форель (7%), кижуч (4%) и чавыча (3%). При этом каждый четвёртый признался, что не разбирается в разновидностях красной икры.

Главным ориентиром при покупке остаётся стоимость продукта. На цену смотрят 40% опрошенных, ещё 33% прежде всего проверяют свежесть и срок годности. Размер и внешний вид икринок имеют решающее значение для 14% покупателей. Наиболее востребованными оказались небольшие упаковки весом от 100 до 250 граммов.

Россияне стали покупать белую икру почти на 20% чаще
Россияне стали покупать белую икру почти на 20% чаще

Ранее Life.ru рассказывал, когда выгоднее покупать красную икру к Новому году. Эксперты посоветовали не откладывать покупку до декабря, когда ассортимент сокращается, а цены могут вырасти из-за праздничного спроса. Оптимальным временем для приобретения деликатеса они назвали октябрь и начало ноября.

Больше новостей о продуктах, ценах на деликатесы и гастрономических предпочтениях россиян — в разделе «Еда» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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