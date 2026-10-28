Даже по 20 тысяч за килограмм: Россияне не готовы отказываться от настоящей красной икры

Почти три четверти опрошенных россиян не готовы заменять натуральную красную икру дешёвыми аналогами даже на фоне резкого роста цен. Настоящий деликатес предпочитают 73% участников исследования Роскачества. При этом имитированную икру регулярно покупают лишь 4%, а ещё 11% изредка выбирают её вместо натуральной. Результаты опроса 5,2 тысячи человек приводит SHOT ПРОВЕРКА.

Высокая стоимость всё же заставляет покупателей ограничивать себя. Каждый пятый участник опроса вообще не приобретает красную икру, а 36% позволяют себе деликатес только раз в год, преимущественно к праздникам. Самой любимой у россиян оказалась икра горбуши — её выбрали 23% респондентов.

Второе место заняла икра кеты с 18%, следом расположились нерка (8%), форель (7%), кижуч (4%) и чавыча (3%). При этом каждый четвёртый признался, что не разбирается в разновидностях красной икры.

Главным ориентиром при покупке остаётся стоимость продукта. На цену смотрят 40% опрошенных, ещё 33% прежде всего проверяют свежесть и срок годности. Размер и внешний вид икринок имеют решающее значение для 14% покупателей. Наиболее востребованными оказались небольшие упаковки весом от 100 до 250 граммов.

Ранее Life.ru рассказывал, когда выгоднее покупать красную икру к Новому году. Эксперты посоветовали не откладывать покупку до декабря, когда ассортимент сокращается, а цены могут вырасти из-за праздничного спроса. Оптимальным временем для приобретения деликатеса они назвали октябрь и начало ноября.