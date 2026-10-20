Россияне стали покупать белую икру почти на 20% чаще

Россияне стали чаще покупать белую икру из минтая, сельди и трески. За первые девять месяцев 2026 года спрос на эту продукцию вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Белая икра — медианная цена за 1 килограмм составила 759 рублей. Число покупок — выше на 19% в сравнении год к году», — выяснили аналитики.

Наибольший прирост продаж специалисты зафиксировали в категории икры минтая. Её стали приобретать на 22% чаще, чем годом ранее. Покупки икры трески увеличились на 19%, а сельди — на 15%.

При этом средняя стоимость килограмма икры минтая составила 857 рублей. Икра сельди обходилась покупателям в 750 рублей за килограмм, а трески — в 920 рублей.

Эксперты связывают изменение покупательских предпочтений с доступностью белой икры. По их наблюдениям, россияне всё чаще выбирают недорогие виды рыбной продукции. Продажи растут как по количеству приобретённых упаковок, так и в денежном выражении.

Основную долю рынка занимает икра минтая. На неё приходится более четверти всех покупок белой икры в натуральном выражении.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года произвела на 20% больше рыбы, чем потребила внутри страны. Такие данные представил Росстат, оценив уровень продовольственной самообеспеченности государства. Согласно статистике, отечественные предприятия также полностью покрыли внутренний спрос на зерно, мясо и картофель.