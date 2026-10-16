Росстат: Россия произвела на 20% больше рыбы, чем потребила в 2025 году

Объёмы производства рыбы в России по итогам 2025 года оказались на 20% выше внутреннего потребления. Об этом сообщает Росстат.

Согласно статистике, страна также полностью обеспечивает свои потребности в зерне, мясе и картофеле. Наиболее высокий уровень самообеспечения зафиксировали по зерновым культурам — 172,7%. По мясу показатель достиг 102,2%, а по картофелю — 100,3%.

Производство яиц почти сравнялось с объёмами внутреннего спроса. Уровень самообеспечения этой продукцией составил 98,6%. Это означает, что отечественные производители покрывают большую часть потребностей российского рынка.

При этом по нескольким категориям продовольствия производство пока уступает потреблению. Так, обеспеченность овощами и продовольственными бахчевыми культурами достигла 86,6%, молоком — 85,3%. Самый низкий показатель среди перечисленных категорий зафиксировали по фруктам и ягодам — 48,6%.

Ранее сообщалось, что производство зерна в России в 2025 году превысило внутреннее потребление на 72,7%. Российские аграрии собрали третий по величине урожай за всю историю страны, а по зернобобовым культурам, сое и рапсу Минсельхоз сообщил о рекордных результатах. При этом показатель самообеспечения зерном оставался ниже уровня 2022 года, когда производство превышало потребление на 91,4%. В 2023 году превышение составляло 73,5%, а в 2024-м сократилось до 52,4%. По итогам прошлого года собственное производство полностью покрывало потребности в зерне в 47 российских регионах.