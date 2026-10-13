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Регион
Опубликовано 13 октября, 08:20

Россия собрала урожай с большим запасом: Производство зерна превысило потребление на 72,7%

Россия произвела на 72,7% больше зерна, чем потребила в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Tsvetkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolai Tsvetkov

Производство зерна в России в 2025 году на 72,7% превысило внутреннее потребление. Такие данные Росстата изучило РИА «Новости».

В прошлом году российские аграрии собрали третий по величине урожай зерна за всю историю страны. В Минсельхозе также сообщали о рекордных показателях по зернобобовым культурам, сое и рапсу.

При этом уровень самообеспечения зерном постепенно снижался после пикового значения 2022 года. Тогда производство превышало внутреннее потребление на 91,4%, в 2023 году показатель составил 73,5%, а в 2024-м — 52,4%.

В 2025 году более чем на 100% зерном обеспечили себя 47 российских регионов. Наиболее высокие показатели зафиксировали в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.

В Карачаево-Черкесии уровень самообеспечения составил 465,9%, а в Ставропольском крае — 419,6%. Это означает, что объём производства в этих субъектах значительно превышал внутреннюю потребность.

При расчёте показателей Росстат не учитывал данные по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

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Российский аграрный сектор в этом году сохраняет высокий объём производства зерна. В августе Life.ru сообщал, что российские аграрии собрали более 100 млн тонн зерновых, причём темпы уборки опережали прошлогодние на 12,5%. Большие объёмы производства позволяют сохранять значительный экспортный потенциал. В январе Life.ru сообщал, что Россия по итогам 2025 года осталась крупнейшим мировым экспортёром пшеницы, поставив за рубеж 41 млн тонн этой культуры.

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Дарья Денисова
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