Производство зерна в России в 2025 году на 72,7% превысило внутреннее потребление. Такие данные Росстата изучило РИА «Новости».

В прошлом году российские аграрии собрали третий по величине урожай зерна за всю историю страны. В Минсельхозе также сообщали о рекордных показателях по зернобобовым культурам, сое и рапсу.

При этом уровень самообеспечения зерном постепенно снижался после пикового значения 2022 года. Тогда производство превышало внутреннее потребление на 91,4%, в 2023 году показатель составил 73,5%, а в 2024-м — 52,4%.

В 2025 году более чем на 100% зерном обеспечили себя 47 российских регионов. Наиболее высокие показатели зафиксировали в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.

В Карачаево-Черкесии уровень самообеспечения составил 465,9%, а в Ставропольском крае — 419,6%. Это означает, что объём производства в этих субъектах значительно превышал внутреннюю потребность.

При расчёте показателей Росстат не учитывал данные по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Российский аграрный сектор в этом году сохраняет высокий объём производства зерна. В августе Life.ru сообщал, что российские аграрии собрали более 100 млн тонн зерновых, причём темпы уборки опережали прошлогодние на 12,5%. Большие объёмы производства позволяют сохранять значительный экспортный потенциал. В январе Life.ru сообщал, что Россия по итогам 2025 года осталась крупнейшим мировым экспортёром пшеницы, поставив за рубеж 41 млн тонн этой культуры.