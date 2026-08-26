Российские аграрии собрали уже более 100 млн тонн зерна

Российские аграрии преодолели стомиллионный рубеж по сбору зерна. Как сообщили в Минсельхозе, на данный момент уже убрано более 65% посевных площадей, что в физическом выражении составляет 100,5 млн тонн зерновых.

Примечательно, что темпы сбора опережают прошлогодние на 12,5%. В ведомстве подчёркивают: собранного урожая вполне достаточно, чтобы закрыть все внутренние потребности страны. В этом году урожайность зерна выросла на 4,3%, составив 36 центнеров с каждого гектара.

«Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием аграриями современных технологий и селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, цифровых и других решений», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Китай увеличил закупки российской пшеницы в 243 раза в июле по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Стоимость поставок достигла 4,3 млн долларов против всего 17,8 тысячи долларов годом ранее. Заметно вырос спрос и на другие зерновые культуры из России. Импорт ячменя увеличился почти в четыре раза и составил 12,1 млн долларов. Поставки кукурузы прибавили более трети. За неё китайские компании заплатили 16,8 млн долларов. Вырос и экспорт овса — его закупки увеличились примерно вдвое, до 2,1 млн долларов.