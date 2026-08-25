Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей зерна

Минсельхоз России рассматривает дополнительные меры поддержки производителей зерна, столкнувшихся со сложностями при продаже урожая. Об этом ведомство сообщило по итогам встречи министра сельского хозяйства страны Оксаны Лут с главой кубанского Минсельхоза Фёдором Дерекой.

Один из вариантов — закупочные интервенции, при которых государство приобретает излишки зерна в специальный фонд. Такой механизм позволяет сократить предложение на рынке и поддержать закупочные цены. Ведомство также прорабатывает пролонгацию льготных краткосрочных кредитов на сезонные полевые работы. Мера может коснуться прежде всего профицитных регионов, где собрано больше урожая, чем удаётся реализовать или вывезти.

Ещё одно предложение предусматривает выделение дополнительных субсидий производителям. Конкретные объёмы финансирования, сроки и перечень субъектов пока не определены. Параллельно Минсельхоз планирует перенаправлять экспортные грузопотоки через другие регионы и расширять поставки на зарубежные рынки. Особое внимание уделяется Краснодарскому краю — одному из ведущих экспортёров российской сельхозпродукции.

Излишки также предложено активнее использовать внутри страны. Зерно могут направлять животноводческим хозяйствам для формирования кормовых запасов и предприятиям пищевой промышленности.

Ранее сообщалось, что Китай увеличил закупки российской пшеницы в 243 раза в июле по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Стоимость поставок достигла 4,3 млн долларов против всего 17,8 тысячи долларов годом ранее. Заметно вырос спрос и на другие зерновые культуры из России. Импорт ячменя увеличился почти в четыре раза и составил 12,1 млн долларов. Поставки кукурузы прибавили более трети. За неё китайские компании заплатили 16,8 млн долларов. Вырос и экспорт овса — его закупки увеличились примерно вдвое, до 2,1 млн долларов.