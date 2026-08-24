В Кремле прокомментировали ситуацию с вывозом зерна и проект хаба в Египте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном отдельном совещании Владимира Путина по ситуации в агропромышленном комплексе и проблемах экспорта российского зерна. Об этом представитель главы государства заявил в беседе с журналистами.

Песков напомнил, что недавно в интервью президент уже обсуждал эту тему с председателем правительства и министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Речь шла о поиске мер, которые позволят минимизировать последствия сложностей с транспортировкой зерна, возникающих в связи с агрессивными действиями Киева.

«Речь шла о поиске мер, которые позволят минимизировать последствия тех сложностей транспортировки, с которыми мы сталкиваемся, в силу агрессивного поведения, незаконного поведения Киевского режима. Меры определены, они будут прорабатываться и они обеспечат своевременный и в полном объёме вывоз того зерна, которое предназначено на экспорт», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о зерновом хабе в Египте, представитель Кремля отметил, что не будет комментировать коммерческие детали, однако подтвердил, что глава государства обсуждал этот проект в апреле. По словам Пескова, необходимые меры уже определены и будут проработаны.

Напомним, что в апреле этого года Россия и Египет действительно говорили о строительстве зернового хаба. Пока этот вопрос ещё решается. Привлекать другие страны к этому проекту стороны не планируют. Египетские партнёры обращаются именно к Москве, и никаких других участников в проекте пока не рассматривают.