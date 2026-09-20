Китай распробовал российскую пшеницу: Закупки за восемь месяцев выросли в семь раз
Китай за 8 месяцев закупил пшеницы из РФ больше, чем за весь 2025 год
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Китай за восемь месяцев 2026 года потратил на российскую пшеницу почти $17,6 млн — уже больше, чем за весь прошлый год. Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, в годовом выражении закупки выросли примерно в семь раз.
Для сравнения, с января по август 2025-го Китай импортировал пшеницы из России примерно на $2,72 млн. За весь прошлый год поставки оценивались в $14,63 млн.
Рост затронул и другие российские зерновые. За семь месяцев стоимость поставленного в КНР ячменя достигла $96,6 млн — более чем вдвое превысив показатель аналогичного периода годом ранее.
Закупки российской кукурузы за тот же период увеличились на 40%. Китай импортировал её на $86,8 млн.
Ранее Life.ru рассказывал о резком росте закупок российского зерна Китаем в июле. Тогда импорт пшеницы в денежном выражении подскочил в 243 раза год к году — до $4,3 млн. Поставки ячменя за месяц составили $12,1 млн, а кукурузы — $16,8 млн.
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