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Регион
Опубликовано 20 сентября, 14:19

Китай распробовал российскую пшеницу: Закупки за восемь месяцев выросли в семь раз

Китай за 8 месяцев закупил пшеницы из РФ больше, чем за весь 2025 год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Labellepatine

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Labellepatine

Китай за восемь месяцев 2026 года потратил на российскую пшеницу почти $17,6 млн — уже больше, чем за весь прошлый год. Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, в годовом выражении закупки выросли примерно в семь раз.

Для сравнения, с января по август 2025-го Китай импортировал пшеницы из России примерно на $2,72 млн. За весь прошлый год поставки оценивались в $14,63 млн.

Рост затронул и другие российские зерновые. За семь месяцев стоимость поставленного в КНР ячменя достигла $96,6 млн — более чем вдвое превысив показатель аналогичного периода годом ранее.

Закупки российской кукурузы за тот же период увеличились на 40%. Китай импортировал её на $86,8 млн.

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Ранее Life.ru рассказывал о резком росте закупок российского зерна Китаем в июле. Тогда импорт пшеницы в денежном выражении подскочил в 243 раза год к году — до $4,3 млн. Поставки ячменя за месяц составили $12,1 млн, а кукурузы — $16,8 млн.

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Милена Скрипальщикова
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