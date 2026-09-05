Соскучились по пломбиру: Поставки мороженого в США вернулись на показатели 2022 года

Поставки российского мороженого в США в июле достигли $107,9 тыс. Такой показатель стал максимальным с весны 2022 года. Об этом свидетельствуют данные американской таможенной службы.

«В месячном выражении экспорт подскочил сразу на 42%», — пишет РИА «Новости».

Если сравнивать с июлем прошлого года, объём поставок вырос в 2,4 раза.

Июльский показатель стал самым высоким с апреля 2022 года. Тогда Россия отправила в США мороженого на $1,5 млн. Уже в мае того же года экспорт резко снизился и составил $74 тыс.

За год Россия также увеличила экспорт кондитерских изделий на 14%. В 2026 году темпы роста зарубежных поставок остаются высокими. По итогам 2025 года российские производители кондитерской продукции получили от экспорта более $2 млрд. Одним из крупных покупателей российских продуктов остаётся Китай. Местные потребители выбирают российский шоколад и печенье, а также мёд, мороженое и овсяные хлопья.