Экспорт российских кондитерских изделий в 2025 году вырос на 14%

Более $2 млрд выручили российские производители кондитерских изделий от зарубежных поставок в 2025 году. Экспорт за год вырос на 14%, а в 2026-м темпы остаются высокими, сообщила РИА «Новости» глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Одним из наиболее заметных покупателей российской продукции остаётся Китай. Местным потребителям пришлись по вкусу шоколад и печенье, а также мёд, мороженое и овсяные хлопья. Никишина связала рост поставок с общим изменением структуры российского экспорта. На рынки всё активнее выходит готовая продовольственная продукция и другие товары, при производстве которых создаётся более высокая добавленная стоимость.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук констатировал устойчивое изменение структуры государственного бюджета. По его словам, страна демонстрирует отчётливую тенденцию к снижению зависимости от углеводородного экспорта, при этом ненефтегазовые поступления показывают уверенный рост. В качестве успешных примеров он привёл развитие авиастроения. В частности, речь идёт о сертификации обновлённого Sukhoi Superjet и модели Ил-114, а также о полётах МС-21.