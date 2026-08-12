От Балтики до Дальнего Востока: Россия перестраивает маршруты вывоза зерна

Минсельхоз России создаст специальный штаб для переориентации экспорта зерна и другой сельхозпродукции на альтернативные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На совещании под руководством министра сельского хозяйства Оксаны Лут обсуждались поставки через порты Балтийского и Каспийского морей, терминалы Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы. Перестройка необходима из-за действующих логистических ограничений.

Экспортёрам предстоит определить, сколько зерновой и масложировой продукции они готовы закупить и вывезти с учётом хода уборочной кампании. Для каждого региона разработают наиболее выгодные направления поставок исходя из расстояния и стоимости перевозки.

В первую очередь такую работу проведут в Ростовской области. Там уже завершилась уборка ранних зерновых и сформировался значительный объём продукции, которую можно направить на зарубежные рынки.

Создаваемый штаб объединит представителей регионов, экспортных компаний, транспортных организаций и портовой инфраструктуры. Он будет согласовывать заявки на железнодорожные перевозки и следить за выполнением графиков отгрузки в терминалах.

Кроме того, Минсельхоз намерен контролировать закупочные цены на зерно в регионах и предложил дополнительные меры поддержки поставок. Подробные параметры помощи ведомство пока не раскрыло.

Ранее Life.ru сообщал, что российские аграрии собрали с начала уборочной кампании более 21 миллиона тонн зерна. Минсельхоз оценивал потенциал урожая 2026 года как высокий, особенно в южных регионах страны.