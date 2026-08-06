России нужно проработать ж/д выход к Индийскому океану, заявили в правительстве

России нужно продумать железнодорожный маршрут к Индийскому океану на случай, если проход через Босфор и Ормузский пролив станет небезопасным. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что строительная отрасль России готова осваивать дополнительные средства, но для наращивания мощностей нужно долгосрочное финансирование.

Напомним, судоходство в Ормузском проливе сталкивается с критическими сложностями, вызванными военным конфликтом: основной фарватер заблокирован примерно 80 морскими минами, для разминирования которых потребуются месяцы, из-за чего суда вынуждены использовать узкие и опасные прибрежные маршруты. Это привело к резкому падению трафика со 130 судов в день до примерно трёх и скоплению около 600 кораблей в Персидском заливе, создав угрозу столкновений, посадок на мель и многомесячных задержек даже в случае заключения перемирия. Ситуация усугубляется сохраняющейся военной напряжённостью, переговорами о будущем контроле над проливом и рисками для экипажей, включая применение средств радиоэлектронной борьбы.