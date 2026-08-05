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Регион
5 августа, 07:35

Индия продолжит модернизацию Су-30МКИ, производимых по лицензии РФ

Обложка © Wikipedia / Kalabaha1969

Обложка © Wikipedia / Kalabaha1969

Индия намерена продолжать модернизацию своих истребителей Су-30МКИ, которые она производит по российской лицензии. Об этом заявил замминистра обороны Раджеш Кумар Сингх в интервью порталу Moneycontrol.

Он отметил, что самолёты уже хорошо себя зарекомендовали, особенно с ракетами BrahMos, и в Нью-Дели рассчитывают на их дальнейшее обновление. При этом покупать новые «Сухие» пока не планируют.

«Это успешный проект. Благодаря оснащению ракетами BrahMos самолёт стал мощной силой, и мы рассчитываем на его дальнейшее совершенствование и модернизацию», — отметил Сингх.

Сейчас в Индии идёт программа модернизации «Супер Сухой». На Су-30МКИ устанавливают новые радары, которые увеличивают дальность обнаружения целей на 50%, а также современные компьютеры и дисплеи для пилотов. Самолёты также получат дополнительные ракеты большой дальности, включая сверхзвуковые BrahMos.

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Ранее американское издание The National Interest признало российские ВКС самой мощной силой в Европе. По данным экспертов, у России самый большой авиапарк на континенте — более 900 боевых самолётов. Основу составляют Су-30, Су-35, Су-34 и истребители пятого поколения Су-57. Авторы уверены: сомневаться в боеспособности российской авиации не приходится — ей нет равных в регионе.

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Наталья Афонина
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