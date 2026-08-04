Издание The National Interest признает российские ВКС доминирующей силой на европейском континенте. По данным экспертов, Россия обладает самым внушительным авиапарком в Европе, насчитывающим свыше 900 боевых машин.

Основу мощи составляют современные самолёты поколения «4,5» (Су-30, Су-35 и Су-34), а также истребители пятого поколения Су-57. Авторы публикации подчёркивают: любые сомнения в боеспособности российской авиации беспочвенны, так как она не имеет равных в регионе.

«Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости военно-космических сил России: её ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции», — говорится в публикации.

Как отмечается в материале, вслед за нашей страной в списке идут Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

А ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками», которые Запад направляет против России. Он также заявил, что Литва и Латвия отменили запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.