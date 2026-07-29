Лавров назвал Прибалтику «главной боеголовкой» против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками», которые Запад направляет против России. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

Он напомнил, что Литву, Латвию и Эстонию приняли в НАТО и Евросоюз в 2004 году. Тогда Москве объясняли расширение альянса стремлением избавить республики от страхов, оставшихся после распада СССР. Однако ожидаемого снижения напряжённости не произошло, подчеркнул дипломат. По его словам, теперь прибалтийские государства заняли наиболее жёсткую позицию в отношении РФ.

«Ну и что, успокоились? Они сейчас главные «боеголовки», которых натравливают на нас, зная их такой «горячий характер», этих эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории», — сказал Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что возможное размещение ядерного оружия в Литве не сделает страну безопаснее. По его словам, такой шаг приведёт к росту напряжённости и вынудит Россию принять ответные меры.