«Квазибезразличие» Запада к пуску «Сармата» вызвало иронию у Москвы
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва с иронией воспринимает квазибезразличную реакцию западных стран на испытания российского ракетного комплекса «Сармат».
«Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие», — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что Россия лучше понимает значение постановки комплекса на вооружение, так как аналогичных систем стратегической дальности на сегодняшний день нет ни у кого. Он подчеркнул, что Россия уведомила США и другие страны об испытаниях, исходя из понимания важности сохранения стратегической стабильности.
По его словам, «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире, превосходящий западные аналоги вчетверо. Дальность ракеты превышает 35 тыс. км, она способна двигаться по баллистической и суборбитальной траектории, преодолевая современные и перспективные системы ПВО.
«Мы — люди, живущие не в мире сказок, иллюзий, фантомов… Они получат. Никакие зонтики их не спасут», — заключил Рябков.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину, что ВКС России провели испытания тяжёлой МБР «Сармат». Первый полк, полностью укомплектованный «Сарматом», планируется поставить на боевое дежурство до конца 2026 года. При этом Москва уведомила США и другие страны об испытаниях. Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире — дальность применения ракеты может превышать 35 тыс. км.
