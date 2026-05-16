«Квазибезразличие» Запада к пуску «Сармата» вызвало иронию у Москвы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва с иронией воспринимает квазибезразличную реакцию западных стран на испытания российского ракетного комплекса «Сармат».

«Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия лучше понимает значение постановки комплекса на вооружение, так как аналогичных систем стратегической дальности на сегодняшний день нет ни у кого. Он подчеркнул, что Россия уведомила США и другие страны об испытаниях, исходя из понимания важности сохранения стратегической стабильности.

По его словам, «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире, превосходящий западные аналоги вчетверо. Дальность ракеты превышает 35 тыс. км, она способна двигаться по баллистической и суборбитальной траектории, преодолевая современные и перспективные системы ПВО.

«Мы — люди, живущие не в мире сказок, иллюзий, фантомов… Они получат. Никакие зонтики их не спасут», — заключил Рябков.