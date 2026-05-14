Самолёт Судного дня вылетел на охоту: Какие секреты «Сармата» пытались выведать США

Американский разведчик Boeing 747-E4B Nightwatch (его ещё называют «Самолётом Судного дня») мог оказаться в районе испытаний ракетного комплекса «Сармат» неслучайно, военный самолёт мог фиксировать не только визуальные изменения в атмосфере, но и параметры маневрирования российской МБР, заявил заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов.

Он не исключил, что в районе поражения условных целей на Камчатке могли находиться корабли НАТО, которые также засекали параметры работы ракетной системы: скоростные характеристики, параметры маневрирования, как ракеты меняют азимутальные углы, как разделяется единая часть боевого блока и другое.

«Для них это важно всё. Они, наверное, находятся в некотором ступоре, когда всё анализируют. Понимают, что для них это будет проблема», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».