Путин: После выхода США из Договора по ПРО Россия была вынуждена задуматься о безопасности

Россия была вынуждена задуматься об обеспечении собственной стратегической безопасности после выхода США из Договора по ПРО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, решение Вашингтона изменило баланс в сфере вооружений. В ответ Россия начала разработку новых ракетных систем, не имеющих аналогов в мире. Путин отметил, что такие меры стали необходимыми для защиты страны в новых условиях. Речь идёт о вооружениях, способных поддерживать стратегическую стабильность.

Сейчас, по словам президента, на завершающей стадии находятся работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

Военно-космические силы России провели испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президенту Владимиру Путину доложили об успешном запуске. Глава государства поздравил военных с результатами испытаний. По словам президента, тяжёлую МБР «Сармат» планируют поставить на боевое дежурство в конце года. Это должно стать важным этапом в обновлении стратегических сил России. Путин также отметил, что дальность применения ракеты может превышать 35 тысяч километров.