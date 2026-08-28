Оверчук: Доля ненефтегазовых доходов бюджета России продолжает расти

Вице-премьер Алексей Оверчук констатировал устойчивое изменение структуры государственного бюджета. По его словам, страна демонстрирует отчетливую тенденцию к снижению зависимости от углеводородного экспорта, при этом ненефтегазовые поступления показывают уверенный рост.

Сравнивая показатели первого полугодия 2025 и 2026 годов, чиновник отметил снижение доли нефтегазовых доходов на 1,3 процентных пункта. Параллельно с этим происходит увеличение объема средств, получаемых из других сфер хозяйственной деятельности.

Политик подчеркнул, что этот процесс стал возможен благодаря масштабным инвестициям в научные исследования и прикладные разработки. Государство активно поддерживает создание высокотехнологичных производств, что позволяет замещать импортную продукцию отечественными аналогами.

В качестве успешных примеров он привел развитие авиастроения. В частности, речь идет о сертификации обновленного Sukhoi Superjet и модели Ил-114, а также о полетах магистрального лайнера МС-21.

Также активно развивается промышленный сегмент: на рынок выходит линейка станков, появляются передовые фармацевтические и медицинские технологии.

По мнению вице-премьера, теперь критически важно обеспечить внутренний спрос на эти товары. В противном случае сделанные вложения не принесут ожидаемой экономической отдачи.

Ранее в России за первые шесть месяцев 2026 года открыли четыре новых месторождения углеводородов, ещё 136 — твёрдых полезных ископаемых. Одно из них находится в Оренбургской области, остальные — в трёх федеральных округах.