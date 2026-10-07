Урожай вина во Франции может стать худшим почти за 70 лет

Французские виноделы могут завершить 2026 год с худшим результатом почти за семь десятилетий. Жара и засуха повредили виноградники, а дожди в конце лета лишь немного улучшили прогноз. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство сельского хозяйства страны ожидает выпуск около 35 млн гектолитров. Это на 2% меньше прошлогоднего объёма и на 14% ниже среднего показателя за пять лет.

Оценку немного повысили по сравнению с сентябрьской благодаря урожайности в регионе Лангедок-Руссильон: она оказалась лучше ожидаемой. Однако пересмотр не меняет общей картины спада.

Для сравнения Bloomberg приводит данные Международной организации виноградарства и виноделия: в 2024 году Франция произвела 36,1 млн гектолитров. Тогда результат стал самым низким с 1957-го, когда объём составлял 32,5 млн.

Нынешний прогноз ещё ниже показателя 2024 года. При этом речь пока идёт об ожидаемом выпуске, а не об окончательных итогах производства.

В сентябре французская статистическая служба Agreste прогнозировала выпуск лишь 33,9 млн гектолитров вина. В отдельных районах из-за жары ягоды сморщились, листья обгорели, а лоза начала увядать. Дополнительным фактором стало сокращение площади действующих виноградников на 2,5%. Сильнее всего пострадала Шампань, где тогда ожидали падения производства на 49% за год.