Аномальная жара погубила часть растений в садах Клода Моне во Франции
Обложка © Wikipedia / Fondation Monet
Жара и засуха повредили сады Клода Моне во французской коммуне Живерни. Об этом сообщает ARTnews.
В саду погибли настурции и несколько других видов растений. Сотрудники группируют посадки и поливают наиболее уязвимые цветы ночью, чтобы сохранить оставшуюся растительность.
Заместитель главного садовника музея Клода Моне Реми Лекутр заявил телеканалу «Франс 24», что раньше сотрудники не сталкивались с ущербом такого масштаба. Жара также нарушила привычные сроки цветения растений.
Садовники рассматривают возможность заменить часть флоры более теплолюбивыми видами и скорректировать цикл цветения. Однако сад при доме Моне воспроизводит образы с полотен художника, поэтому серьёзные изменения могут повлиять на его исторический и эстетический облик.
«Поскольку это исторический сад, лучше всего, чтобы эти растения соответствовали эстетическим критериям и были максимально близки к растениям, которые знал Моне», — сказал Лекутр.
Сотрудники продолжают защищать сохранившиеся посадки. Одновременно они изучают варианты адаптации сада к более высокой температуре без изменения его первоначальной концепции.
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