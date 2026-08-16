Во Франции отменили фейерверки на католический праздник из-за аномальной жары

Многие французские коммуны отменили традиционные фейерверки на католический праздник 15 августа. Причиной стали жара и засуха, сообщила радиостанция Ici.

«Многие коммуны приняли решение отменить традиционные фейерверки 15 августа в связи с засушливыми условиями, которые наблюдаются во Франции с начала лета», — говорится в сообщении.

Ограничения затронули пиротехнические компании второй раз за лето. Ранее власти отменяли представления на День взятия Бастилии 14 июля. Теперь представители отрасли опасаются дальнейшего падения доходов и сокращения числа заказов. Глава компании «Пироэвент артификс» Жером Жюльен сообщил, что в департаменте Изер отменили 90% его шоу. Руководитель компании «Пиротек» Пашкаль Индо в Стране Басков с июня потерял 40% выручки. Компания «Сьель-ан-Фоли» в департаменте Морбиан также сократила число представлений. С 15 июля по 15 августа она провела только пять мероприятий из 100 запланированных.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон катается на гидроцикле по Ривьере. Фотографию французского лидера разместил на обложке журнал Paris Match. Макрон в спасательном жилете отдыхал неподалёку от президентской резиденции Форт-де-Брегансон, где проводит летние каникулы. Снимок вызвал резкую реакцию оппозиции. Сенатор Пьер Узулиас назвал такой отдых неуместным и заявил, что предпочёл бы увидеть главу государства в пожарной машине.