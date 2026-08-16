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16 августа, 00:02

Во Франции отменили фейерверки на католический праздник из-за аномальной жары

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Многие французские коммуны отменили традиционные фейерверки на католический праздник 15 августа. Причиной стали жара и засуха, сообщила радиостанция Ici.

«Многие коммуны приняли решение отменить традиционные фейерверки 15 августа в связи с засушливыми условиями, которые наблюдаются во Франции с начала лета», — говорится в сообщении.

Ограничения затронули пиротехнические компании второй раз за лето. Ранее власти отменяли представления на День взятия Бастилии 14 июля. Теперь представители отрасли опасаются дальнейшего падения доходов и сокращения числа заказов. Глава компании «Пироэвент артификс» Жером Жюльен сообщил, что в департаменте Изер отменили 90% его шоу. Руководитель компании «Пиротек» Пашкаль Индо в Стране Басков с июня потерял 40% выручки. Компания «Сьель-ан-Фоли» в департаменте Морбиан также сократила число представлений. С 15 июля по 15 августа она провела только пять мероприятий из 100 запланированных.

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Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон катается на гидроцикле по Ривьере. Фотографию французского лидера разместил на обложке журнал Paris Match. Макрон в спасательном жилете отдыхал неподалёку от президентской резиденции Форт-де-Брегансон, где проводит летние каникулы. Снимок вызвал резкую реакцию оппозиции. Сенатор Пьер Узулиас назвал такой отдых неуместным и заявил, что предпочёл бы увидеть главу государства в пожарной машине.

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Антон Голыбин
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