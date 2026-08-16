На Макрона обрушилась критика из-за его отдыха, пока французы переживают «апокалиптическое лето»

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике после появления фотографии, на которой он катается на гидроцикле по Ривьере. Снимок появился на фоне аномальной жары и масштабных лесных пожаров в стране, пишет Le Monde.

Фотографию французского лидера разместил на обложке журнал Paris Match. Макрон в спасательном жилете отдыхал неподалёку от президентской резиденции Форт-де-Брегансон, где проводит летние каникулы.

Снимок вызвал резкую реакцию оппозиции. Сенатор Пьер Узулиас назвал такой отдых неуместным и заявил, что предпочёл бы увидеть главу государства в пожарной машине.

Лидер «зелёных» Марин Тонделье также выступила с критикой. По её словам, французы переживают «апокалиптическое лето», пока Макрон «балует себя рекламными материалами в отпуске».

В окружении президента заявили, что фотография была сделана без согласования. Там также отметили, что подобные кадры с отдыха политика появляются в прессе уже около девяти лет.

Критика прозвучала на фоне тяжёлой ситуации с природными пожарами. Сам Макрон ранее заявлял, что их количество во Франции стало максимальным за весь период после окончания Второй мировой войны.

Ранее крупный лесной пожар охватил около 153 гектаров на юге Франции. Из двух деревень пришлось эвакуировать жителей. Аномальная жара и пожары уже нанесли пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны ущерб на €3,1 млрд. Огонь за первые два месяца пожароопасного сезона уничтожил почти полмиллиона гектаров.