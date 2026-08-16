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Регион
15 августа, 22:30

На Макрона обрушилась критика из-за его отдыха, пока французы переживают «апокалиптическое лето»

Макрона раскритиковали за отдых на Ривьере на фоне пожаров во Франции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике после появления фотографии, на которой он катается на гидроцикле по Ривьере. Снимок появился на фоне аномальной жары и масштабных лесных пожаров в стране, пишет Le Monde.

Фотографию французского лидера разместил на обложке журнал Paris Match. Макрон в спасательном жилете отдыхал неподалёку от президентской резиденции Форт-де-Брегансон, где проводит летние каникулы.

Снимок вызвал резкую реакцию оппозиции. Сенатор Пьер Узулиас назвал такой отдых неуместным и заявил, что предпочёл бы увидеть главу государства в пожарной машине.

Лидер «зелёных» Марин Тонделье также выступила с критикой. По её словам, французы переживают «апокалиптическое лето», пока Макрон «балует себя рекламными материалами в отпуске».

В окружении президента заявили, что фотография была сделана без согласования. Там также отметили, что подобные кадры с отдыха политика появляются в прессе уже около девяти лет.

Критика прозвучала на фоне тяжёлой ситуации с природными пожарами. Сам Макрон ранее заявлял, что их количество во Франции стало максимальным за весь период после окончания Второй мировой войны.

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Немецкие водоёмы превращаются в обители водяного из-за аномальной жары

Ранее крупный лесной пожар охватил около 153 гектаров на юге Франции. Из двух деревень пришлось эвакуировать жителей. Аномальная жара и пожары уже нанесли пяти наиболее пострадавшим странам еврозоны ущерб на €3,1 млрд. Огонь за первые два месяца пожароопасного сезона уничтожил почти полмиллиона гектаров.

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Виталий Приходько
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