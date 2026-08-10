Пожар во Франции охватил около 153 га, эвакуированы жители двух деревень

Пожар в коммуне Массегро-Кос-Горж (департамент Лозер на юге Франции) охватил около 153 гектаров и привёл к эвакуации жителей двух деревень. Об этом сообщает RTL со ссылкой на Франс Пресс.

«Пожар, вспыхнувший в воскресенье <...> днём в Лозере, уже охватил около 153 гектаров, привёл к эвакуации людей из двух деревень, и до сих пор не ликвидирован», — уточняет радиостанция.

Возгорание произошло примерно в 140 километрах от Монпелье. Предположительно, причиной стал загоревшийся автомобиль на муниципальной трассе. Как отметил командир местной пожарно-спасательной службы, распространению огня способствовали наличие лесов на местности и «необычайно сухая» погода.

Ранее продолжительная засуха обнажила в немецкой Эльбе так называемые «камни голода» — исторические отметки, которые появляются над водой во время сильного обмеления. На камнях выбиты даты особенно засушливых лет. На находке в районе Пирна-Оберпоста сохранилось более 20 отметок, самая старая относится к 1707 году. В прошлом резкое падение уровня рек связывали с угрозой неурожая и последующего голода — отсюда и название.