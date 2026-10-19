Омега-3 и витамин D без ущерба для кошелька: В Роскачестве назвали два бюджетных варианта рыбы на ноябрь

С наступлением холодов и сокращением светового дня особенно важно следить за питанием и получать достаточно витаминов и полезных жиров. При этом тратиться на дорогие сорта рыбы необязательно. В ноябре хорошим выбором могут стать доступные минтай и скумбрия, богатые белком и другими необходимыми организму веществами. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Среди видов рыбы, на которые стоит обратить внимание в ноябре, стоит присмотреться к минтаю и скумбрии. Минтай богат полноценным белком, фосфором и кальцием, а по содержанию омега-3 опережает другие виды. Скумбрия также содержит большое количество омега-3 жирных кислот и витамина D, особенно важных в осенне-зимний период для поддержки иммунитета. Роскачество

При этом эксперты советуют обращать внимание не только на пользу продукта, но и на его качество. Первое, что должно насторожить покупателя, — неестественно яркий цвет. По словам специалистов, слишком насыщенный оттенок иногда указывает на использование красителей. У свежей рыбы поверхность чистая, без повреждений, а мясо сохраняет плотную структуру.

От покупки лучше отказаться, если появился неприятный запах, глаза стали мутными, а поверхность — липкой. В Роскачестве предупреждают, что приготовление не гарантирует безопасность уже испорченного продукта.

Предпочтение рекомендуют отдавать рыбе в герметичной вакуумной упаковке с понятным составом. Для продукции без добавок оптимальный вариант — только рыба, а для солёной — рыба и соль. При этом упаковка не заменяет проверку срока годности и условий хранения.

Ещё одно важное правило — не покупать рыбу с рук в местах стихийной торговли. На остановках, возле вокзалов и у водоёмов продавцы зачастую не могут подтвердить происхождение товара и соблюдение температурного режима. Поэтому безопаснее выбирать торговые точки, где продукция проходит ветеринарный контроль.

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