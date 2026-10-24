Деликатес без наценки: Когда покупать красную икру к Новому году и как выбрать лучшую

Покупку красной икры к новогоднему столу выгоднее запланировать на октябрь — начало ноября, так как позднее ассортимент сокращается, а цены растут, пишет URA.ru. По данным издания, при выборе стоит проверить целостность упаковки и маркировку.

На этикетке должны быть указаны вид рыбы, состав, производитель, масса, даты изготовления и фасовки, срок годности и условия хранения. Прозрачная банка позволяет рассмотреть содержимое, а маркировка на жестяной крышке должна быть выбита изнутри.

Также важно обращать внимание на продукцию дальневосточных производителей, изготовленную по ГОСТу. Предпочтителен небольшой промежуток между выловом и фасовкой: один–два месяца. В составе следует искать икру и соль, допустимо присутствие консерванта: сорбиновой кислоты Е200.

Размер и вкус икринок зависят от рыбы. У кеты они крупные, с нежной оболочкой, у горбуши — ярко-оранжевые, около пяти миллиметров. Икра нерки мельче и отличается лёгкой горчинкой. Покупать деликатес лучше в проверенных торговых точках, соблюдая указанные производителем условия хранения.