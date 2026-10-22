Лучше красной и чёрной? Диетолог раскрыла пользу и вред белой икры

Белая икра даёт организму полноценный белок и полезные жиры, но из-за соли требует осторожности при заболеваниях сердца и почек, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По её словам, икра минтая, сельди и трески, как и красная или чёрная, богата омега-3 и витамином D.

«Белая икра в определённом понимании даже лучше других видов, потому что эту рыбу не выращивают на фермах. Она проходит всю пищевую цепочку и накапливает, помимо жира, все необходимые компоненты...» — пояснила собеседница «Вечерней Москвы».

Пользу омега-3 она связала с противовоспалительным действием и поддержкой работы мозга. Белок икры содержит полный набор необходимых человеку аминокислот и служит строительным материалом для тканей, а витамин D важен для иммунной системы.

Главный минус продукта — соль, которая задерживает жидкость и способствует повышению давления. Ориентиром для ежедневной порции специалист назвала около 50 граммов, подчеркнув, что допустимое количество зависит от индивидуальных особенностей человека.