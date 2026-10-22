Лучше красной и чёрной? Диетолог раскрыла пользу и вред белой икры
Диетолог Соломатина: Белая икра богата белком, омега-3 и витамином D
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Белая икра даёт организму полноценный белок и полезные жиры, но из-за соли требует осторожности при заболеваниях сердца и почек, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По её словам, икра минтая, сельди и трески, как и красная или чёрная, богата омега-3 и витамином D.
«Белая икра в определённом понимании даже лучше других видов, потому что эту рыбу не выращивают на фермах. Она проходит всю пищевую цепочку и накапливает, помимо жира, все необходимые компоненты...» — пояснила собеседница «Вечерней Москвы».
Пользу омега-3 она связала с противовоспалительным действием и поддержкой работы мозга. Белок икры содержит полный набор необходимых человеку аминокислот и служит строительным материалом для тканей, а витамин D важен для иммунной системы.
Главный минус продукта — соль, которая задерживает жидкость и способствует повышению давления. Ориентиром для ежедневной порции специалист назвала около 50 граммов, подчеркнув, что допустимое количество зависит от индивидуальных особенностей человека.
К слову, за первые девять месяцев 2026 года россияне стали покупать белую икру на 19% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Медианная цена килограмма составила 759 рублей, а самый заметный прирост покупок пришёлся на икру минтая — 22%. Аналитики связывают интерес к продукту с его доступностью.