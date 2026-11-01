Российские рыбаки нашли необычный способ запастись красной икрой к Новому году — отправляются на платные водоёмы за форелью, внутри которой может оказаться деликатес. Правда, заранее узнать, какая рыба попадётся с икрой, невозможно. Об этом сообщает SHOT.

По словам любителей рыбалки, наиболее удачное время начинается в конце октября. Некоторые утверждают, что из четырёх-пяти пойманных форелей одна оказывается с икрой. Впрочем, гарантировать такой результат никто не может.

За возможность испытать удачу приходится платить от двух до восьми тысяч рублей. Столько стоит путёвка на специально зарыбленный водоём с установленной нормой вылова. Если улов превышает 3,5 килограмма на человека, за лишнюю рыбу могут попросить ещё около 1,5 тысячи рублей за килограмм.

Поэтому поездка за икрой не всегда оказывается выгодной. Даже несколько крупных форелей могут остаться без желанного бонуса, а стоимость рыбалки при этом никуда не исчезнет.

Тем, кому повезло, удаётся за несколько выездов собрать запас красной икры к праздничному столу. Рыбаки рассказывают, что деликатес оставляют для себя и близких, а не выставляют на продажу.

Добытую икру засаливают самостоятельно, используя соль, сахар и растительное масло. При этом специалисты по пищевой безопасности предупреждают, что домашний посол без надлежащей обработки не гарантирует уничтожения опасных микроорганизмов и паразитов.